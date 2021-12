Mondial de handball féminin 2021 : quelle chaîne TV ? Groupe et calendrier de la France

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. Les Bleues se lancent à la conquête du titre mondial, 4 mois après sa retentissante victoire aux JO de Tokyo. Toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 3 décembre 2021 à 16h] L'équipe de France de hand est de retour aux affaires quelques mois après sa victoire aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleues, parmi les favorites de la compétition, ne devraient pas forcer leur talent pour passer le premier tour du championnat du monde de hand, le plus dur commencera avec le tour principal puisque les Bleues pourraient tomber avec la Russie, finaliste des derniers Jeux. Malgré tout, Pauletta Fopa reste prudente comme elle l'explique pour nos confrères de La République. "L'Angola est une équipe très agressive avec des joueuses régulièrement performantes lors des entames de tournois. Cela tombe plutôt mal pour nous, parce que ce sera le premier match et qu'elles seront à fond. Mais, de notre côté, on a assez d'expérience pour connaître l'importance de chaque rencontre internationale, au niveau du goal-average, mais aussi concernant la confiance qu'un bon résultat initial peut engendrer pour la suite. On va donc prendre l'Angola très au sérieux. Il va falloir mettre le curseur très haut parce que tout le monde va chercher à nous châtier. Il faudra aussi se méfier du Monténégro, équipe contre laquelle nos résultats sont toujours serrés."

Quel est le calendrier des matchs pour les Bleues ?

Présente dans le groupe A, la France affrontera le Monténégro, l'Angola et la Slovénie pour le premier tour du Mondial de hand, le calendrier :

France - Angola : 3 décembre 2021 à 18h

Slovénie - France : 5 décembre à 18h

France - Monténégro : 7 décembre à 20h30

Quels sont les groupes du Mondial féminin de hand ?

Voici tous les groupes pour ce championnat du monde de hand féminin en Espagne :

Groupe A : France, Monténégro, Angola, Slovénie

France, Monténégro, Angola, Slovénie Groupe B : Russie, Serbie, Cameroun, Pologne

Russie, Serbie, Cameroun, Pologne Groupe C : Norvège, Roumanie, Iran, Kazakhstan

Norvège, Roumanie, Iran, Kazakhstan Groupe D : Pays-Bas, Suède, Puerto Rico, Ouzbékistan

Pays-Bas, Suède, Puerto Rico, Ouzbékistan Groupe E : Allemagne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie

Allemagne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie Groupe F : Danemark, Corée du Sud, Tunisie, Congo

Danemark, Corée du Sud, Tunisie, Congo Groupe G : Croatie, Japon, Brésil, Paraguay

Croatie, Japon, Brésil, Paraguay Groupe H : Espagne, Autriche, Chine, Argentine

Les trois premiers de chaque groupe se qualifie pour le Tour Principal. Les résultats contre les autres équipes qualifiées seront conservés. Le Groupe A croisera avec le Groupe B dans le Groupe I, le Groupe C croisera avec le Groupe D dans le Groupe II, le Groupe E croisera avec le Groupe F dans le Groupe III et le Groupe G croisera avec le Groupe H dans le Groupe IV.

Quel est le calendrier des matchs du Mondial de hand ?

Groupe H

20 h 30. Espagne – Argentine

Jeudi 2 décembre

Groupe E

18 h. Allemagne – République tchèque

20 h 30. Hongrie – Slovaquie

Groupe H

18 h. Autriche – Chine

Groupe F

18 h. Corée du Sud – Congo

20 h 30. Danemark – Tunisie

Groupe G

18 h. Croatie – Brésil

20 h 30. Japon – Paraguay

Vendredi 3 décembre

Groupe A

18 h. France – Angola

20 h 30. Monténégro – Slovénie

Groupe B

18 h. Russie – Cameroun

20 h 30. Serbie – Pologne

Groupe C

18 h. Roumanie – Iran

20 h 30. Norvège – Kazakhstan

Groupe D

18 h. Pays-Bas – Porto Rico

20 h 30. Suède – Ouzbékistan

Samedi 4 décembre

Groupe E

18 h. Slovaquie – Allemagne

20 h 30. Hongrie – République tchèque

Groupe F

18 h. Corée du Sud – Tunisie

20 h 30. Congo – Danemark

Groupe H

18 h. Autriche – Argentine

20 h 30. Chine – Espagne

Groupe G

18 h. Paraguay – Croatie

20 h 30. Japon – Brésil

Dimanche 5 décembre

Groupe A

18 h. Slovénie – France

20 h 30. Monténégro – Angola

Groupe B

18 h. Pologne – Russie

20 h 30. Serbie – Cameroun

Groupe D

15 h 30. Suède – Porto Rico

18 h. Ouzbékistan – Pays-Bas

Groupe C

18 h. Roumanie – Kazakhstan

20 h 30. Iran – Norvège

Lundi 6 décembre

Groupe E

18 h. République tchèque – Slovaquie

20 h 30. Allemagne – Hongrie

Groupe F

18 h. Tunisie – Congo

20 h 30. Danemark – Corée du Sud

Groupe G

18 h. Brésil – Paraguay

20 h 30. Croatie – Japon

Groupe H

18 h. Argentine – Chine

20 h 30. Espagne – Autriche

Mardi 7 décembre

Groupe A

18 h. Angola – Slovénie

20 h 30. France – Monténégro

Groupe B

18 h. Cameroun – Pologne

20 h 30. Russie – Serbie

Groupe C

18 h. Kazakhstan – Iran

20 h 30. Norvège – Roumanie

Groupe D

18 h. Porto Rico – Ouzbékistan

20 h 30. Pays-Bas – Suède

Tour principal (quatre groupes de six équipes) du 8 au 13 décembre

Quarts de finale les 14 et 15 décembre

Demi-finales le vendredi 17 décembre (17 h 30 et 20 h 30)

Finale le dimanche 19 décembre (17 h 30)

Quelle diffusion TV pour le Mondial féminin de hand ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble du championnat du monde sera en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports. Certains matchs de l'équipe de France seront aussi diffusés en clair sur TMC. C'est le cas de la rencontre du tour préliminaire contre la Slovénie, le 5 décembre, ainsi que des éventuels quarts et demies des Bleues. La finale sera visible sur TF1, si les Françaises y participent.