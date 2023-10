CAN 2024 : qui face au Sénégal et au Maroc ? Les matchs connus !

Le tirage au sort de la CAN 2024 se tenait ce jeudi 12 octobre. On connaît désormais tous les groupes. Maroc, Sénégal, Algérie... Découvrez sans plus attendre quels seront leurs adversaires !

Le verdict est tombé ! Le tirage au sort de la CAN 2024 se tenait ce jeudi soir à Abidjan. Tenant du titre de la précédente édition, le Sénégal affrontera le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Il semblerait que ce groupe C soit d'ailleurs le plus relevé de ce tirage, à en croire le Sénégalais Sadio Mané, ambassadeur de l'événement du jour. "Je pense que c'est un groupe très difficile, je suis moitié gambien, moitié guinéen en plus. Le Cameroun est là aussi, ce sera très compliqué. Nous allons tout faire pour passer ce premier tour", a-t-il toutefois assuré.

De son côté, le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, jouera contre la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. L'Algérie, qui fait, elle, office d'outsider sérieux, se retrouve dans le groupe du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Quoi qu'il en soit, le match d'ouverture se tiendra le 13 janvier 2024. Les Ivoiriens affronteront à cette occasion la Guinée-Bissau.

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations 2024 a eu lieu jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan. Voici sans plus attendre la composition des groupes :

Groupe A : Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Groupe F : Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie

Il y a également 23 nations africaines qui ne participeront pas à la prochaine CAN.

Botswana

Congo Brazzaville

Libye

Madagascar

Lesotho

Sao-Tome-et-Principe

Liberia

Soudan du Sud

Niger

Togo

Sierra Leone

Eswatini

Comores

Rwanda

Éthiopie

Malawi

Bénin

Gabon

Soudan

Ouganda

Centrafrique

Burundi

Voici l'intégralité des groupes pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Groupe A

1. Nigéria : 15 pts

: 15 pts 2. Guinée-Bissau : 13 pts

: 13 pts 3. Sierra Leone : 5 pts

: 5 pts 4. Sao Tomé-et-Principe : 1 pt

: 1 pt 5. Maurice : 0 pt (0 match)

Groupe B

1. Burkina Faso : 11 pts

: 11 pts 2. Cap-Vert : 10 pts

: 10 pts 3. Eswatini : 8 pts

: 8 pts 4. Togo : 3 pt

Groupe C

1. Cameroun : 7 pts

: 7 pts 2. Namibie : 5 pts

: 5 pts 3. Burundi : 4 pt

: 4 pt 4. Kenya : 0 pt (0 match)

Groupe D

1. Egypte : 15 pts

15 pts 2. Guinée : 10 pts

: 10 pts 3. Malawi : 5 pts

: 5 pts 4. Ethiopie : 4 pts

Groupe E

1. Ghana : 12 pts

: 12 pts 2. Angola : 9 pts

9 pts 3. République Centrafricaine : 7 pts

: 7 pts 4. Madagascar : 3 pt

Groupe F

1. Algérie : 16 pts

: 16 pts 2. Tanzanie : 8 pts

: 8 pts 3. Ouganda : 7 pts

: 7 pts 4. Niger : 2 pts

Groupe G

1. Mali : 15 pts

: 15 pts 2. Gambie : 10 pts

: 10 pts 3. Congo : 7 pts

: 7 pts 4. Soudan du Sud : 3 pts

Groupe H

1. Zambie : 13 pts

: 13 pts 2. Côte d'Ivoire : 13 pts

: 13 pts 3. Comores : 7 pts

: 7 pts 4. Lesotho : 1 pt

Groupe I

1. RD Congo : 12 pts

: 12 pts 2. Mauritanie : 10 pts

: 10 pts 3. Gabon : 7 pts

: 7 pts 4. Soudan : 6 pts

Groupe J

1. Tunisie : 13 pts

: 13 pts 2. Guinée Equatoriale : 13 pts

: 13 pts 3. Botswana : 4 pts

: 4 pts 4. Libye : 4 pts

Groupe K

1. Afrique du Sud : 7 pts

: 7 pts 2. Maroc : 6 pts

: 6 pts 3. Libéria : 1 pt

: 1 pt 4. Zimbabwe : 0 pt (0 match)

Groupe L

1. Sénégal : 14 pts

: 14 pts 2. Mozambique : 10 pts

: 10 pts 3. Rwanda : 5 pts

: 5 pts 4. Bénin : 3 pts

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera organisée par la Côte d'Ivoire, vainqueur de la compétition en 1992 et en 2015. La compétition se déroulera dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

La CAN 2024, qui se déroule en Côte d'Ivoire, se disputera du 13 janvier au 11 février 2024.