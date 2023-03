CAN 2024 : les dates dévoilées ! Résultats et classements des qualifications

La CAN 2024 a désormais ses dates officielles alors que plusieurs équipes sont déjà qualifiées.

Les dates officielles de la CAN 2024 ont été dévoilées. La compétition africaine se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Initialement, le tournoi devait se tenir du 23 juin au 23 juillet 2023. En raison des conditions météorologies compliquées, la CAN 2023 a été décalée en janvier 2024. Cinq villes ont été choisies pour l'accueil des 52 matchs qui animeront pendant un mois l'Ouest de l'Afrique (Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro, Yamoussoukro).

Plusieurs nations se sont qualifiées au mois de mars 2023. Parmi elles il y a l'Algérie qui a gagné la totalité de ses matchs. Les Fennecs feront évidemment parti des favoris pour cette phase finale avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe comme Riyad Mahrez ou Ismaël Bennacer.

Les Marocains n'ont également pas perdu dans le groupe K composé de trois équipes seulement. Le Zimbabwe n'ayant pas encore rempli les critères requis par le Congrès de la FIFA, a été exclu en mai 2022. Deux victoires sur le Libéria et l'Afrique du Sud ont donc permis aux Lions de l'Atlas de se qualifier pour la Côte d'Ivoire. Ils seront sans aucun doute les grands favoris à l'issue de la CAN car le Maroc a pris une autre dimension en devenant le premier pays africain à se hisser en demi-finale d'une Coupe du monde. Sur RMC, le défenseur central Romain Saïss pense que sa formation "ne peut plus se cacher. il faut accepter ces responsabilités, ce statut de favori. On a soif de victoires, de trophées ". Le sélectionneur Walid Regragui après la victoire du Maroc sur le Brésil en amical a lui aussi, bel et bien estimé qu'avec son effectif, ils étaient "favoris".

Il y a également le Sénégal de Sadio Mané qui a validé son ticket. Les tenants du titres ont très largement dominé le groupe L . Dans le même temps, la Tunisie s'est aussi qualifiée pour la prochaine CAN. C'est la seule équipe qui n'a pas concédé de buts dans cette phase qualificative. Dans la poule K, l'Afrique du Sud a profité que la poule soit réduite pour se hisser dans la liste des pays qui vont participer à la prochaine CAN. Le Burkina Faso qui était bien parti, a aussi assuré l'essentiel et sera du voyage en Côte d'Ivoire.

L'Algérie et le Maroc sont d'ores et déjà qualifiés. Voici l'intégralité des groupes pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Groupe A

1. Nigéria : 9 pts

: 9 pts 2. Guinée-Bissau : 7 pts

: 7 pts 3. Sierra Leone : 5 pts

: 5 pts 4. Sao Tomé-et-Principe : 1 pt

Groupe B

1. Burkina Faso : 10 pts

: 10 pts 2.Cap-Vert : 7 pts

: 7 pts 3. Eswatini : 2 pts

: 2 pts 4. Togo : 2 pt

Groupe C

1. Namibie : 5 pts

: 5 pts 2. Cameroun : 4 pts

: 4 pts 3. Burundi : 1 pt

: 1 pt 4. Kenya : 0 pt (0 match)

Groupe D

1. Egypte : 9 pts

9 pts 2. Guinée : 9 pts

: 9 pts 3. Malawi : 3 pts

: 3 pts 4. Ethiopie : 3 pts

Groupe E

1. Ghana : 8 pts

: 8 pts 2. République Centrafricaine : 7 pts

: 7 pts 3. Angola : 5 pts

: 5 pts 4. Madagascar : 1 pt

Groupe F

1. Algérie : 12 pts

: 12 pts 2. Tanzanie : 4 pts

: 4 pts 3. Ouganda : 4 pts

: 4 pts 4. Niger : 2pts

Groupe G

1. Mali : 9 pts

: 9 pts 2. Congo : 6 pts

: 6 pts 3. Gambie : 3 pts

: 3 pts 4. Soudan du Sud : 3 pts

Groupe H

1. Côte d'Ivoire : 10 pts

: 10 pts 2. Zambie : 9 pts

: 9 pts 3. Comores : 3 pts

: 3 pts 4. Lesotho : 1 pt

Groupe I

1. Gabon : 7 pts

: 7 pts 2. Soudan : 6 pts

: 6 pts 3. Mauritanie : 5 pts

: 5 pts 4. RD Congo : 4 pts

Groupe J

1. Tunisie : 10 pts

: 10 pts 2. Guinée Equatoriale : 9 pts

: 9 pts 3. Libye : 3 pts

: 3 pts 4. Botswana : 1 pt

Groupe K

1. Maroc : 6 pts

: 6 pts 2. Afrique du Sud : 4 pts

: 4 pts 3. Libéria : 1 pt

: 1 pt 4. Zimbabwe : 0 pt (0 match)

Groupe L

1. Sénégal : 12 pts

: 12 pts 2. Mozambique : 4 pts

: 4 pts 3. Rwanda : 3 pts

: 3 pts 4. Bénin : 2 pts

Groupe A

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Nigeria-Sierra Leone : 2-1 & Guinée-Bissau-Sao Tomé-et-Principe : 5-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Sierra Leone-Guinée-Bissau : 2-2 & Sao Tomé-et-Principe-Nigeria : 0-10

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Nigeria-Guinée-Bissau : 0-1 & Sierra Leone-Sao Tomé-et-Principe : 2-2

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Guinée-Bissau-Nigeria : 1-0 & Sao Tomé-et-Principe-Sierra Leone : 0-2

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Sierra Leone-Nigeria & Sao Tomé-et-Principe-Guinée-Bissau

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Guinée-Bissau-Sierra Leone & Nigeria-Sao Tomé-et-Principe

GROUPE B

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Burkina Faso-Cap-Vert : 2-0 & Togo-Eswatini : 2-2

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Cap-Vert-Togo : 2-0 & Eswatini-Burkina Faso : 1-3

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Burkina Faso-Togo : 1-0 & Cap-Vert-Eswatini : 0-0

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Togo-Burkina Faso : 1-1 & Eswatini-Cap-Vert : 0-1

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Cap-Vert-Burkina Faso & Eswatini-Togo

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Togo-Cap-Vert & Burkina Faso-Eswatini

GROUPE C

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Namibie-Burundi 1-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Burundi-Cameroun 0-1

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Cameroun-Namibie : 1-1

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Namibie-Cameroun : 2-1

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Burundi-Namibie

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Cameroun-Burundi

GROUPE D

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Égypte-Guinée 1-0 & Malawi-Éthiopie 2-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Guinée-Malawi 1-0 & Éthiopie-Égypte 2-0

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Égypte-Malawi : 2-0 & Guinée-Éthiopie : 2-0

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Malawi-Égypte : 0-4 & Éthiopie-Guinée : 2-3

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Guinée-Égypte & Éthiopie-Malawi

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Malawi-Guinée & Égypte-Éthiopie

GROUPE E

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Ghana-Madagascar 3-0 & Angola-Centrafrique 2-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Madagascar-Angola 1-1 & Centrafrique-Ghana 1-1

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Ghana-Angola : 1-0 & Madagascar-Centrafrique : 0-3

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Angola-Ghana : 1-1 & Centrafrique-Madagascar : 2-0

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Madagascar-Ghana & Centrafrique-Angola

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Angola-Madagascar & Ghana-Centrafrique

GROUPE F

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Algérie-Ouganda 2-0 & Niger-Tanzanie 1-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Ouganda-Niger 1-1 & Tanzanie-Algérie 0-2

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Algérie-Niger : 2-1 & Ouganda-Tanzanie : 0-1

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Niger-Algérie : 0-1 & Tanzanie-Ouganda : 0-1

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Ouganda-Algérie & Tanzanie-Niger

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Niger-Ouganda & Algérie-Tanzanie

GROUPE G

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Mali-Congo 4-0 & Gambie-Soudan du Sud 1-0

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Congo-Gambie 1-0 & Soudan du Sud-Mali 1-3

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Mali-Gambie : 2-0 & Congo-Soudan du Sud : 1-2

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Gambie-Mali : 1-0 & Soudan du Sud- Congo : 0-1

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Congo-Mali & Soudan du Sud-Gambie

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Gambie-Gambie & Mali-Soudan du Sud

GROUPE H

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Côte d'Ivoire-Zambie 3-1 & Comores-Lesotho 2-0

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Zambie-Comores 2-1 & Lesotho-Côte d'Ivoire 0-0

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Côte d'Ivoire-Comores : 3-1 & Zambie-Lesotho : 3-1

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Comores-Côte d'Ivoire : 0-2 & Lesotho-Zambie : 2-0

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Zambie-Côte d'Ivoire & Lesotho-Comores

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Comores-Zambie & Côte d'Ivoire-Lesotho

GROUPE I

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : RD Congo-Gabon 0-1 & Mauritanie-Soudan 3-0

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Gabon-Mauritanie 0-0 & Soudan-RD Congo 2-1

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : RD Congo-Mauritanie : 3-1 & Gabon-Soudan : 1-0

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Mauritanie-RD Congo : 1-1 & Soudan-Gabon : 1-0

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Gabon-RD Congo & Soudan-Mauritanie

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Mauritanie-Gabon & RD Congo-Soudan

GROUPE J

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Tunisie-Guinée équatoriale 4-0 & Libye-Botswana 1-0

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Guinée équatoriale-Libye 2-0 & Botswana-Tunisie 0-0

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Tunisie-Libye : 3-0 & Guinée équatoriale-Botswana : 2-0

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Libye-Tunisie : 0-1 & Botswana-Guinée Equatoriale : 2-3

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Guinée équatoriale-Tunisie & Botswana-Libye

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Libye-Guinée équatoriale & Tunisie-Botswana

Classement: 1. Tunisie (4 points +4) 2. Guinée équatoriale (3 points -2) 3. Libye (3 points -1) 4. Botswana (1 point -1)

GROUPE K

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Maroc-Afrique du Sud 2-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Liberia-Maroc 0-2

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Afrique du Sud-Liberia : 2-2

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Liberia-Afrique du Sud : 1-2

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Afrique du Sud-Maroc

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Maroc-Liberia

GROUPE L

Journée 1 (30 mai-14 juin 2022) : Sénégal-Bénin 3-1 & Mozambique-Rwanda 1-1

Journée 2 (30 mai-14 juin 2022) : Bénin-Mozambique 0-1 & Rwanda-Sénégal 0-1

Journée 3 (20 au 28 mars 2023) : Sénégal-Mozambique : 5-1 & Bénin-Rwanda : 1-1

Journée 4 (20 au 28 mars 2023) : Mozambique-Sénégal : 0-1 & Rwanda-Bénin : 1-1

Journée 5 (12 au 20 juin 2023) : Bénin-Sénégal & Rwanda-Mozambique

Journée 6 (4 au 12 septembre 2023) : Mozambique-Bénin & Sénégal-Rwanda

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera organisée par la Côte d'Ivoire, vainqueur de la compétition en 1992 et en 2015. La compétition se déroulera dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

La CAN 2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire, se disputera en janvier 2024 du 13 janvier au 11 février. Patrice Motsepe le dirigeant sud-africain et président de la Confédération africaine de football (CAF) a expliqué au cours d'une conférence de presse tenue en juillet 2022 à Rabat, que les mauvaises conditions climatiques dans le pays hôte, avec une saison des pluies très marquée, justifiaient le décalage d'un semestre de la CAN.