DIRECT. JO de Paris 2024 : la flamme olympique en rade toute la journée, Marseille doit attendre

La flamme olympique débarque en France et plus particulièrement à Marseille ce mercredi 8 mai avant d'entamer son long parcours jusqu'à Paris.

Calendrier des JO 2024 L'essentiel Jour de fête à Marseille ce mercredi 8 mai avec l'arrivée de la flamme olympique en France.

Allumée à Olympie mardi 16 avril, la flamme entame un long périple jusqu'au 26 juillet prochain, date de la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

Cette flamme olympique arrive en France sur le Belem. Une grande parade dans la rade de Marseille aura lieu de 11h à 17h avant que la flamme olympique ne débarque véritablement sur le sol marseillais à 19h avec Florent Manaudou comme tout premier porteur.

09:10 - Le mistral, un danger pour le Belem Le mistral, ce vent très fort que les sudistes connaissent très bien, pourrait perturber l'arrivée de la flamme. Si les prévisions ne vont pas dans ce sens, "à partir de 25 nœuds, le Belem n'entrera pas dans le Vieux-Port" explique la préfecture maritime car le bateau pourrait devenir incontrôlable. 08:50 - Un concert conclura la journée Après les premiers pas de la flamme à Marseille, une scène flottante sera installée face au Vieux-Port, le long du quai de la Fraternité à 21h pour un grand concert des artistes marseillais Soprano et Alonzo qui viendra conclure la soirée et durera environ trois heures. Pour ne rien rater de toute l'actualité autour des JO de Paris 2024, abonnez-vous à notre NL spéciale. Durant toute la durée de ces JO, vous retrouvez tous les résultats, les médaillés français et plein d'infos ! Newsletter - Recevez toutes les infos sur les JO de Paris Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. 08:30 - Florent Manaudou premier porteur Si sa soeur Laure a été la toute première relayeuse française en Grèce, Florent Manaudou sera le tout premier relayeur sur le sol français. Il courra quelques dizaines de mètres sur une piste d'athlétisme flottable avant d'allumer le chaudron olympique aux alentours de 19h45 en présence notamment du président de la République, Emmanuel Macron. 08:10 - Escape game, concerts.. De nombreuses festivités Sur le Vieux-Port accessible aux piétons pour l'occasion, un escape game géant sera organisé de 11 heures à 17 heures en partenariat avec des associations. Une démonstration de handi-basket est prévue de 14h à 16h avant une démonstration de breakdance, sport olympique pour la première fois cette année. Une "fanfare festive" et un DJ set sont également au programme. 07:45 - La flamme sur le sol marseillais à 19h C'est seulement à partir de 17h que le Belem pourra faire son entrée dans le Vieux Port de Marseille guidé par des navigateurs marseillais. Tifos de supporteurs de l'OM et feux d'artifice seront également de la partie au moment du débarquement à 19h. 07:30 - Plusieurs écrans géants pour suivre la parade Si vous ne voulez rien rater de la parade du Belem, plusieurs écrans géants seront installés. Ce sera le cas sur le Vieux-Port lui-même, mais aussi dans le jardin du Pharo, ouvert pour l'occasion de 11 heures à 19 heures. 07:15 - Une parade nautique de 11h à 17h Si vous pensez que la flamme olympique débarquera en quelques minutes sur le sol marseillais, la réponse est non ! Il faudra faire preuve de patience car la première partie des festivités est une parade nautique du Belem de 11h à 17h. La rade nord sera à l'honneur jusqu'à 13h15, la rade sud jusqu'à 15h30. Pour l'occasion, le navire sera entouré de centaines de navires venus spécialement pour accueillir le trois-mâts en bois. 07:00 - La flamme débarque en France Bonjour à toutes et à tous ! Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grand pas avec l'arrivée de la flamme olympique du côté de Marseille ce mercredi 8 mai. Suivez avec nous cette journée de fête.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est au cœur des discussions depuis la présentation du projet. Elle se tiendra le vendredi 26 juillet, pour la première fois en dehors d'un stade. Le long d'un parcours de six kilomètres sur la Seine, les 10 500 athlètes olympiques seront défileront sur plus de 150 embarcations. La cérémonie devrait durer environ 3h30. La scénarisation de la cérémonie, réalisée par le chorégraphe Thomas Jolly, veut être gardée secrète jusqu'au dernier moment par le Comité d'organisation (Cojo). Dans le détail, le départ devrait être donné vers 20h30 au Pont d'Austerlitz, avec le départ de la délégation grecque, pour une arrivée du bateau français, le dernier du cortège, vers minuit, au pont d'Iéna. Mais cette cérémonie d'ouverture promise par la candidature de Paris pourrait ne pas voir le jour, en cas de risque sécuritaire trop important. C'est en tout cas ce qu'a déclaré il y a quelques jours Emmanuel Macron, lors d'un entretien à BFM. Le président a notamment parlé d'un plan B au Trocadéro, voire d'un plan C au stade de France.

Pour des raisons sécuritaires et d'organisation, la jauge de spectateurs a également été revue par l'Etat. Si 600 000 personnes, dont 500 000 places gratuites avaient été annoncées au début de la candidature, la jauge a été largement diminuée. Le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé que 326 000 personnes pourraient assister à la cérémonie d'ouverture, dont 100 000 places payantes. Le prix pour cet événement des Jeux varie de 90 € à 2700€. Le public sera réparti dans une vingtaine de zones fixes, avec impossibilité de se déplacer le long des quais. 80 écrans géants sont prévus tout au long du parcours, agrémenté d'animations et de performances artistiques.

Le comité d'organisation a dévoilé dès la fin d'année 2021 les premiers visuels de la cérémonie d'ouverture avec un spectacle qui s'annonce historique sur la Seine. Voici les images :

La cérémonie de clôture des JO 2024 aura lieu pour sa part au Stade de France à la fin des compétitions. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, environ 65 000 personnes seraient attendues au départ des Champs-Elysées et de la Concorde où défileront les athlètes le 28 août 2024.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJo) a indiqué en février 2019, que ces JO 2024 de Paris, qui devaient initialement débuter le 2 août se dérouleront finalement du 26 juillet au 11 août 2024. Il est évidemment un peu tôt pour connaître les dates des épreuves, le calendrier quotidien et le programme TV de cette quinzaine sportive. Ces sujets seront à l'étude une fois que la la liste des sports et les sites retenus seront officiels.

Télécharger le calendrier des JO de Paris 2024

Télécharger notre calendrier des Jeux olympiques de Paris 2024 en PDF avec toutes les disciplines et les dates.