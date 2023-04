JO 2024 : les transgenres "qui ont connu une puberté masculine" en question

JO 2024. La participation d'athlètes transgenres aux Jeux Olympiques de Paris 2024 reste en question, à moins de 500 jours de l'événement planétaire. L'organisation de la cérémonie d'ouverture est aussi en train de s'affiner...

Les athlètes transgenres pourront-ils participer aux Jeux Olympiques de Paris ? La question reste en suspens à 500 jours de l'ouverture des JO 2024. Invitée de France Info mercredi 12 avril, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a laissé la porte ouverte aux sportives "qui ont connu une puberté masculine", le principal point d'achoppement.

Les règles des JO 2024 seront définies par les fédérations internationales dans chaque discipline, a notamment rappelé celle qui est aussi ministre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP). "Il y a des différences d'une discipline à l'autre", selon elle. Reste que le World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a d'ores et déjà banni les athlètes transsexuels de ses compétitions depuis le 31 mars.

"Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes", estimait alors Sebastian Coe, le président du World Athletics, le Britannique assurant qu'un retour en arrière était encore possible. Un groupe de travail a été chargé de réfléchir à une "inclusion dans la catégorie féminine", selon des critères scientifiques.

La cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques, qui aura lieu sur la Seine, au coeur de la capitale, le vendredi 26 juillet 2024, fait aussi partie des grandes préoccupations du moment. Sur France Info, Amélie Oudéa-Castera a assuré que la France était "dans les temps", même si la jauge de spectateurs pouvant y assister était "en train d'être affinée". 600 000 places dont 500 000 gratuites ont été annoncées. 100 000 places seraient donc payantes, à des tarifs situés entre 90 euros et 2700 euros. Mais ces jauges pourraient néanmoins être revues à la baisse compte tenu du défi logistique à relever.

La cérémonie d'ouverture des JO 2024 s'annonce en effet unique : une flottille d'environ 150 bateaux correspondant à chaque délégation et la participation de près de 10 000 sportifs ont été prévues. Le départ devrait être donné vers 20h30 au Pont d'Austerlitz, avec le départ de la délégation grecque, pour une arrivée du bateau français, le dernier du cortège, vers minuit, au pont d'Iéna, soit un parcours de 6 kilomètres sur le fleuve. Le public sera réparti dans une vingtaine de zones fixes, avec impossibilité de se déplacer le long des quais. 80 écrans géants sont prévus tout au long du parcours, agrémenté d'animations et de performances artistiques, notamment au Trocadéro. L'une des priorités du gouvernement reste la sécurité qui a été confiée mercredi 5 avril 2023 à Bruno Le Ray, déjà en charge de la sécurité lors de l'Euro 2016 en France.

Le comité d'organisation a dévoilé dès la fin d'année 2021 les premiers visuels de la cérémonie d'ouverture avec un spectacle qui s'annonce historique sur la Seine. Si le projet est réalisé, ce sera la toute première fois que cette dernière ne se réalisera pas au sein du stade olympique. Voici les images :

La cérémonie de clôture des JO 2024 aura lieu pour sa part au Stade de France à la fin des compétitions. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, environ 65 000 personnes seraient attendues au départ des Champs-Elysées et de la Concorde où défileront les athlètes le 28 août 2024.

Après une première phase jusqu'au 15 mars, la billetterie officielle des Jeux Olympiques entre dans sa deuxième phase jusqu'au mois de mai 2023. Il est possible de s'inscrire sur le site de la billetterie officielle jusqu'au 20 avril 2023, à 18h, pour participer au tirage au sort donnant accès à un créneau d'achat de billets à l'unité. Si vous êtes tiré au sort, ce créneau vous sera notifié par mail à partir du 9 mai 2023. Il s'agit d'une fenêtre de 48h, qui garantit un accès à la vente à l'unité en temps réel.

Il y aura à priori 300 000 billets à 24 euros, et "1,5 millions" au total d'après Tony Estanguet, le présidence du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Sachez que ceux qui ont été tirés au sort lors de la première phase n'ont pas besoin de se réinscrire. Ils doivent juste attendre de nouveau et espérer être sélectionnés.

Cette seconde étape, celle de la vente de billets à l'unité, concerne les 20% des sessions olympiques les plus demandées. Voici le détail des tarifs suivant les épreuves.

Athlétisme : de 24 à 690€

Aviron : de 24 à 120€

Badminton : de 24 à 240€

Basketball : de 24 à 280€

Boxe : de 24 à 210€

Breakdance : de 24 à 120€

Canoë-kayak : de 24 à 175€

Cyclisme : de 24 à 180€

Équitation : de 24 à 180€

Escalade : de 24 à 90€

Escrime : de 24 à 150€

Football : de 24 à 200€

Golf : de 24 à 150€

Gymnastique : de 24 à 260€

Haltérophilie : de 24 à 180€

Handball : de 24 à 200€

Hockey sur gazon : de 24 à 120€

Judo : de 24 à 150€

Lutte : de 24 à 190€

Sports aquatiques (natation, plongeon, water-polo) : de 24 à 260€

Rugby à 7 : de 24 à 170€

Skateboard : de 24 à 120€

Taekwondo : de 24 à 130€

Tennis : de 24 à 170€

Tennis de table : de 24 à 160€

Tir : de 24 à 45€

Tir à l'arc : de 24 à 100€

Triathlon : de 24 à 40€

Voile : 24€

Volleyball : de 24 à 180€

Beach-volley : de 24 à 240€

Les organisateurs ont prévu une troisième phase qui aura lieu en fin d'année. Une partie dédiée à la revente verra également le jour avant le début des Jeux Olympiques en juillet 2024. Les billets, ne pourront pas être revendus plus cher que le prix d'achat.

Interrogée sur France Info début avril 2023, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a répondu aux critiques sur les prix des billets jugés trop élevés par une partie du public. "On parle du plus grand événement sportif au monde. On ne se pose pas ce genre de questions quand on va à un concert de Madonna. On a un million de billets à 24€ et 10% des billets supérieurs à 200€", a-t-elle tenté de justifier. "Ce sont des prix habituels pour des Jeux Olympiques. On est en-dessous des prix de Londres", a-t-elle affirmé. Et de conclure : "On a mis en place une billetterie populaire dans laquelle l'état va offrir 400 000 billets pour la jeunesse, les personnes en handicap".

Dans quels lieux et sites auront lieu les JO de Paris 2024 ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se disputeront dans la capitale parisienne mais également à Saint-Denis, dans les Yvelines, à Marseille ou encore à Tahiti.

Stade Roland-Garros : le tennis, la boxe pour les JO, le tennis fauteuil et le volley-ball assis pour les Paralympiques

: le tennis, la boxe pour les JO, le tennis fauteuil et le volley-ball assis pour les Paralympiques La Concorde : le skate-board, le basket 3X3, le BMX freestyle et le break dance pour les JO

: le skate-board, le basket 3X3, le BMX freestyle et le break dance pour les JO Grand Palais : l'escrime, le taekwondo pour les JO, l'escrime fauteuil et le para taekwondo pour les Paralympiques

: l'escrime, le taekwondo pour les JO, l'escrime fauteuil et le para taekwondo pour les Paralympiques Arena Champs-de-Mars (Grand Palais éphémère) : le judo et la lutte pour les JO, le para judo et le rugby fauteuil pour les Paralympiques

: le judo et la lutte pour les JO, le para judo et le rugby fauteuil pour les Paralympiques Stade Tour Eiffel : le Beach-Volley pour les JO et Cécifoot pour les Paralympiques

: le Beach-Volley pour les JO et Cécifoot pour les Paralympiques Invalides : le tir à l'arc pour les JO et le para tir à l'arc pour les Paralympiques

: le tir à l'arc pour les JO et le para tir à l'arc pour les Paralympiques Pont d'Iéna : le triathlon, la natation en eau libre, l'athlétisme (marathon et la marche) le cyclisme pour les JO et le para triathlon pour les Paralympiques

: le triathlon, la natation en eau libre, l'athlétisme (marathon et la marche) le cyclisme pour les JO et le para triathlon pour les Paralympiques Arena Bercy : le basket-ball (à partir des quarts de finale), la gymnastique artistique, le trampoline pour les JO et le basket-ball fauteuil pour les Paralympiques

: le basket-ball (à partir des quarts de finale), la gymnastique artistique, le trampoline pour les JO et le basket-ball fauteuil pour les Paralympiques Arena Paris Sud 1 (Parc des Expositions) : le volley-ball pour les JO, la Boccia pour les Paralympiques

: le volley-ball pour les JO, la Boccia pour les Paralympiques Arena Paris Sud 4 : le tennis de table pour les JO, le para-tennis de table pour les Paralympiques

le tennis de table pour les JO, le para-tennis de table pour les Paralympiques Arena Paris Sud 6 : l'haltérophilie et la basketball (phases préliminaires) pour les JO

l'haltérophilie et la basketball (phases préliminaires) pour les JO Arena Porte de la Chapelle : badminton et gymnastique rythmique pour les JO, para badminton et para haltérophilie pour les Paralympiques

badminton et gymnastique rythmique pour les JO, para badminton et para haltérophilie pour les Paralympiques Stade Pierre de Coubertin : goalball pour les Paralympiques

goalball pour les Paralympiques Stade de France : athlétisme et rugby pour les JO, para athlétisme pour les Paralympiques

: athlétisme et rugby pour les JO, para athlétisme pour les Paralympiques Centre aquatique (Saint-Denis) : water-polo (phases éliminatoires), natation artistique et plongeon pour les JO

: water-polo (phases éliminatoires), natation artistique et plongeon pour les JO Stand de tir de La Courneuve : Tir pour les JO, Para tir sportif pour les Paralympiques

Tir pour les JO, Para tir sportif pour les Paralympiques Site d'Escalade du Bourget : Escalade sportive pour les JO

Escalade sportive pour les JO Arena La Défense (Nanterre) : natation et water-polo (à partir des quarts de finale) pour les JO, natation pour les Paralympiques

natation et water-polo (à partir des quarts de finale) pour les JO, natation pour les Paralympiques Stade Yves-Du-Manoir (Colombes) : hockey pour les JO

hockey pour les JO Stade nautique de Vaires-sur-Marne : Canoë-kayak et aviron pour les JO, para canoé et para aviron pour les Paralympiques

Canoë-kayak et aviron pour les JO, para canoé et para aviron pour les Paralympiques Colline d'Elancourt : VTT pour les JO

VTT pour les JO Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines : cyclisme sur piste, pentathlon moderne (épreuves d'escrime) pour les JO, para cyclisme pour les Paralympiques

cyclisme sur piste, pentathlon moderne (épreuves d'escrime) pour les JO, para cyclisme pour les Paralympiques Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines : BMX race pour les JO

BMX race pour les JO Golf National (Saint-Quentin-en-Yvelines) : golf pour les JO

golf pour les JO Château de Versailles : Sports équestres, pentathlon moderne pour les JO, para équitation (para dressage) pour les Paralympiques

Sports équestres, pentathlon moderne pour les JO, para équitation (para dressage) pour les Paralympiques Le tournoi de football se déroulera dans plusieurs stades du pays : le Parc des Princes à Paris, le Vélodrome à Marseille, le Groupama Stadium à Lyon, le Matmut Atlantique à Bordeaux, le stade de La Beaujoire à Nantes, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne et le Allianz Riviera à Nice.

Le tournoi de handball aura lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Les épreuves de voile auront lieu à la Marina de Marseille.

Les épreuves de surf se feront à Teahupo'o, à Tahiti, dont la vague est " l'une des plus sélectives au monde ", selon les organisateurs.

Quel est le logo de Paris 2024 ?

Voici le logo officiel des Jeux olympiques de Paris 2024

Quelle est la liste des disciplines pour les JO 2024 ?

A chaque olympiade, de nouveaux sports se portent candidats pour intégrer ou réintégrer le programme des JO. En 2016, le rugby à 7 et le golf avaient ainsi fat leur apparition. Avant l'ajout éventuel de nouvelles disciplines, voici la liste des 28 sports au programme des Jeux olympiques d'été :

Athlétisme 48 épreuves (23 dames, 23 messieurs, deux mixtes)

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5000 m, 10 000 m

100 m haies (dames), 110 m haies (messieurs), 400 m haies, 3000 m steeple

Relais 4x100 m et 4x400 m

Saut en hauteur, en longueur, à la perche, triple saut

Lancer du poids, du disque, du marteau, du javelot

Heptathlon (dames), décathlon (messieurs)

Marathon

20 km marche

4 x 400 m mixte + une épreuve mixte encore à définir

Aviron 14 épreuves (sept dames, sept messieurs)

Dames : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger

Messieurs : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger

Basket

4 épreuves (deux dames, deux messieurs)

Basket 3x3 : tournois dames et messieurs

Basket : tournois dames et messieurs

Badminton 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte: double

Boxe 13 épreuves (six dames, sept messieurs)

Catégories de poids à définir

Canoë / Kayak 16 épreuves (huit dames, huit messieurs)

Messieurs : 1 000 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 1 000 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)

Dames : 500 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 200 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)

Descente : kayak simple (K1), canoë simple (C1), canoë extrême dames et messieurs

Cyclisme 22 épreuves (onze dames, onze messieurs)

BMX (dames et messieurs) : freestyle, course

VTT (dames et messieurs) : cross-country

Route (dames et messieurs) : course en ligne, contre-la-montre

Piste (dames et messieurs) : sprint, sprint par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, madison

Equitation 6 épreuves mixtes

Complet : concours individuel et par équipes

Dressage : concours individuel et par équipes

Saut d'obstacles : concours individuel et par équipes

Escrime 12 épreuves (six dames, six messieurs)

Messieurs : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes

Dames : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes

Football

Deux tournois (femmes et messieurs)

Golf

Deux épreuves (femmes et messieurs)

Handball

Deux tournois (femmes et messieurs)

Haltérophilie 10 épreuves (cinq dames, cinq messieurs)

Catégories de poids à définir

Hockey sur Gazon

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Judo 15 épreuves (sept dames, sept messieurs, une mixte)

Messieurs : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Dames : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

Épreuves par équipes mixte

Lutte 18 épreuves (six dames, douze messieurs)

Gréco-romaine (messieurs uniquement) : 57 kg, 65 kg, 74 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg

Libre dames : 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg

Libre Messieurs : 60 kg, 67 kg, 77 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg

Natation 49 épreuves (23 dames, 25 messieurs, une mixte)

Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, relais 4x100 m et 4x200 m dames et messieurs

Dos : 100 m, 200 m dames et messieurs

Brasse : 100 m, 200 m dames et messieurs

Papillon : 100 m, 200 m dames et messieurs

Quatre nages : 200 m, 400 m, relais 4x100 m dames et messieurs

Relais mixte quatre nages

Eau libre : 10 km dames et messieurs

Plongeon tremplin 3 m, haut vol 10 m, synchronisé tremplin 3 m, synchronisé 10 m

Water-polo : tournoi dames et messieurs

Natation synchronisée : duo et ballet dames

Pentathlon moderne

2 épreuves (une dames, une messieurs)

Rugby à 7

Deux tournois (femmes et messieurs)

Taekwondo 8 épreuves (quatre dames, quatre messieurs)

Dames : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Messieurs : -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg

Tennis 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte : double

Tennis de table 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte : double

Tir 15 épreuves (six dames, six messieurs, trois mixtes)

Messieurs : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet tir rapide 25 m, trap, skeet

Dames : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet 25 m, trap, skeet

Mixtes : carabine 10 m, pistolet 10 m, skeet

Tir à l'Arc 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : individuel et par équipes

Messieurs : individuel et par équipes

Mixte : par équipes

Triathlon 3 épreuves (une dames, une messieurs, une mixte)

Individuel dames et messieurs

Par équipes mixte

Voile 10 épreuves (trois messieurs, trois dames, quatre mixtes)

Dames : planche à voile avec foil, laser, 49er

Messieurs : planche à voile avec foil, laser, 49er

Mixtes : Nacra17, 470, kitesurf et une épreuve encore à définir

Volley-Ball 4 épreuves (deux dames, deux messieurs)

Tournois de beach-volley dames et messieurs

Tournois de volley-ball dames et messieurs

Quelles sont les nouvelles épreuves aux JO de Paris 2024 ?

Voici la liste des nouvelles épreuves qui seront au programme des JO 2024

l'escalade

le skateboard

le surf

le breakdance.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJo) a indiqué en février 2019, que ces JO 2024 de Paris, qui devaient initialement débuter le 2 août se dérouleront finalement du 26 juillet au 11 août 2024. Il est évidemment un peu tôt pour connaître les dates des épreuves, le calendrier quotidien et le programme TV de cette quinzaine sportive. Ces sujets seront à l'étude une fois que la la liste des sports et les sites retenus seront officiels.