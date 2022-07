JO Paris 2024 : billetterie, calendrier des épreuves, les infos

JO PARIS 2024. Deux ans jour pour jour avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, les organisateurs ont dévoilé ce lundi 25 juillet le calendrier des épreuves ainsi que le fonctionnement de la billetterie.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 17h17] Deux ans avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 août), les organisateurs ont dévoilé ce lundi 25 juillet le programme des épreuves et la billetterie. Le slogan de l'évènement a également été dévoilé par le comité d'organisation (COJO) : "Ouvrons grand les Jeux !"

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles !



Vous êtes à 1'30 min de découvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques #EnRoutePourParis2024 pic.twitter.com/t8Fzn41dgU — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Pour l'occasion, treize millions de sésames mis en vente (10 millions pour les Jeux olympiques et 3,4 pour les paralympiques). Chez nos confrères de l'Equipe, Emmanuel Macron est revenu dans une interview sur les questions de financement et sécurité des JO 2024. Le président de la République a fait savoir que l'Etat "va acheter 400 000 billets" et "qu'il distribuera aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans", mais également à des "bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France". Parmi les opérations mises en place pour se procurer un billet, les amateurs de sports olympiques devront s'inscrire à un tirage au sort en décembre 2022 alors que les ventes débuteront en février 2023, par packs de trois épreuves ou sessions à choisir, avant l'ouverture de la vente de billets à l'unité en mai. Michaël Aloïsio a déclaré que les gens auront un large choix pour composer les packs : "Les gens pourront composer leurs packs, en piochant : certains voudront plusieurs sessions de tennis de table, d'autres seront à Marseille et voudront voir de la voile et du football…" Le porte-parole de Paris 2024 a aussi annoncé que "pour tous les sports, les billets commencer[aient] à 24 euros, avec un volume global d'un million de billets à ce tarif-là."

L'ensemble du calendrier des épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024 a été dévoilé. Vous pouvez le retrouver plus bas dans l'article.

En 2024, les Jeux olympiques d'été débarqueront dans la capitale française. Le comité d'organisation a dévoilé les prémices de la cérémonie d'ouverture avec un spectacle qui s'annonce historique sur la Seine. Si le projet est réalisé, ce sera la toute première fois que cette dernière ne se réalisera pas au sein du stade olympique. Voici les images :

Dans quels lieux et sites auront lieu les JO de Paris 2024 ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se disputeront dans la capitale parisienne mais également à Saint-Denis, dans les Yvelines, à Marseille ou encore à Tahiti.

Stade Roland-Garros : le tennis, la boxe pour les JO, le tennis fauteuil et le volley-ball assis pour les Paralympiques

: le tennis, la boxe pour les JO, le tennis fauteuil et le volley-ball assis pour les Paralympiques La Concorde : le skate-board, le basket 3X3, le BMX freestyle et le break dance pour les JO

: le skate-board, le basket 3X3, le BMX freestyle et le break dance pour les JO Grand Palais : l'escrime, le taekwondo pour les JO, l'escrime fauteuil et le para taekwondo pour les Paralympiques

: l'escrime, le taekwondo pour les JO, l'escrime fauteuil et le para taekwondo pour les Paralympiques Arena Champs-de-Mars (Grand Palais éphémère) : le judo et la lutte pour les JO, le para judo et le rugby fauteuil pour les Paralympiques

: le judo et la lutte pour les JO, le para judo et le rugby fauteuil pour les Paralympiques Stade Tour Eiffel : le Beach-Volley pour les JO et Cécifoot pour les Paralympiques

: le Beach-Volley pour les JO et Cécifoot pour les Paralympiques Invalides : le tir à l'arc pour les JO et le para tir à l'arc pour les Paralympiques

: le tir à l'arc pour les JO et le para tir à l'arc pour les Paralympiques Pont d'Iéna : le triathlon, la natation en eau libre, l'athlétisme (marathon et la marche) le cyclisme pour les JO et le para triathlon pour les Paralympiques

: le triathlon, la natation en eau libre, l'athlétisme (marathon et la marche) le cyclisme pour les JO et le para triathlon pour les Paralympiques Arena Bercy : le basket-ball (à partir des quarts de finale), la gymnastique artistique, le trampoline pour les JO et le basket-ball fauteuil pour les Paralympiques

: le basket-ball (à partir des quarts de finale), la gymnastique artistique, le trampoline pour les JO et le basket-ball fauteuil pour les Paralympiques Arena Paris Sud 1 (Parc des Expositions) : le volley-ball pour les JO, la Boccia pour les Paralympiques

: le volley-ball pour les JO, la Boccia pour les Paralympiques Arena Paris Sud 4 : le tennis de table pour les JO, le para-tennis de table pour les Paralympiques

le tennis de table pour les JO, le para-tennis de table pour les Paralympiques Arena Paris Sud 6 : l'haltérophilie et la basketball (phases préliminaires) pour les JO

l'haltérophilie et la basketball (phases préliminaires) pour les JO Arena Porte de la Chapelle : badminton et gymnastique rythmique pour les JO, para badminton et para haltérophilie pour les Paralympiques

badminton et gymnastique rythmique pour les JO, para badminton et para haltérophilie pour les Paralympiques Stade Pierre de Coubertin : goalball pour les Paralympiques

goalball pour les Paralympiques Stade de France : athlétisme et rugby pour les JO, para athlétisme pour les Paralympiques

: athlétisme et rugby pour les JO, para athlétisme pour les Paralympiques Centre aquatique (Saint-Denis) : water-polo (phases éliminatoires), natation artistique et plongeon pour les JO

: water-polo (phases éliminatoires), natation artistique et plongeon pour les JO Stand de tir de La Courneuve : Tir pour les JO, Para tir sportif pour les Paralympiques

Tir pour les JO, Para tir sportif pour les Paralympiques Site d'Escalade du Bourget : Escalade sportive pour les JO

Escalade sportive pour les JO Arena La Défense (Nanterre) : natation et water-polo (à partir des quarts de finale) pour les JO, natation pour les Paralympiques

natation et water-polo (à partir des quarts de finale) pour les JO, natation pour les Paralympiques Stade Yves-Du-Manoir (Colombes) : hockey pour les JO

hockey pour les JO Stade nautique de Vaires-sur-Marne : Canoë-kayak et aviron pour les JO, para canoé et para aviron pour les Paralympiques

Canoë-kayak et aviron pour les JO, para canoé et para aviron pour les Paralympiques Colline d'Elancourt : VTT pour les JO

VTT pour les JO Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines : cyclisme sur piste, pentathlon moderne (épreuves d'escrime) pour les JO, para cyclisme pour les Paralympiques

cyclisme sur piste, pentathlon moderne (épreuves d'escrime) pour les JO, para cyclisme pour les Paralympiques Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines : BMX race pour les JO

BMX race pour les JO Golf National (Saint-Quentin-en-Yvelines) : golf pour les JO

golf pour les JO Château de Versailles : Sports équestres, pentathlon moderne pour les JO, para équitation (para dressage) pour les Paralympiques

Sports équestres, pentathlon moderne pour les JO, para équitation (para dressage) pour les Paralympiques Le tournoi de football se déroulera dans plusieurs stades du pays : le Parc des Princes à Paris, le Vélodrome à Marseille, le Groupama Stadium à Lyon, le Matmut Atlantique à Bordeaux, le stade de La Beaujoire à Nantes, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne et le Allianz Riviera à Nice.

Le tournoi de handball aura lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Les épreuves de voile auront lieu à la Marina de Marseille.

Les épreuves de surf se feront à Teahupo'o, à Tahiti, dont la vague est " l'une des plus sélectives au monde ", selon les organisateurs.

Quel est le logo de Paris 2024 ?

Voici le logo officiel des Jeux olympiques de Paris 2024



La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

Il est encore trop tôt pour pouvoir accéder aux billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ces derniers seront lancés dès décembre 2022, où les amateurs de sport devront s'inscrire à un tirage au sort. Les ventes débuteront qu'en février 2023 avec des packs de trois épreuves ou sessions à choisir avant de pouvoir acquérir un sésame à l'unité en mai. Treize millions de billets (environ 10 millions pour les Jeux olympiques et 3 millions pour les Paralympiques) seront disponibles à la vente.

La liste des disciplines pour les JO 2024

A chaque olympiade, de nouveaux sports se portent candidats pour intégrer ou réintégrer le programme des JO. En 2016, le rugby à 7 et le golf avaient ainsi fat leur apparition. Avant l'ajout éventuel de nouvelles disciplines, voici la liste des 28 sports au programme des Jeux olympiques d'été :

Athlétisme 48 épreuves (23 dames, 23 messieurs, deux mixtes)

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5000 m, 10 000 m

100 m haies (dames), 110 m haies (messieurs), 400 m haies, 3000 m steeple

Relais 4x100 m et 4x400 m

Saut en hauteur, en longueur, à la perche, triple saut

Lancer du poids, du disque, du marteau, du javelot

Heptathlon (dames), décathlon (messieurs)

Marathon

20 km marche

4 x 400 m mixte + une épreuve mixte encore à définir

Aviron 14 épreuves (sept dames, sept messieurs)

Dames : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger

Messieurs : skiff, deux de couple, quatre de couple, deux sans barreur, quatre sans barreur, huit, deux de couple poids léger

Basket

4 épreuves (deux dames, deux messieurs)

Basket 3x3 : tournois dames et messieurs

Basket : tournois dames et messieurs

Badminton 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte: double

Boxe 13 épreuves (six dames, sept messieurs)

Catégories de poids à définir

Canoë / Kayak 16 épreuves (huit dames, huit messieurs)

Messieurs : 1 000 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 1 000 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)

Dames : 500 m kayak simple (K1), 500 m kayak double (K2), 500 m kayak à quatre (K4), 200 m canoë simple (C1), 500 m canoë double (C2)

Descente : kayak simple (K1), canoë simple (C1), canoë extrême dames et messieurs

Cyclisme 22 épreuves (onze dames, onze messieurs)

BMX (dames et messieurs) : freestyle, course

VTT (dames et messieurs) : cross-country

Route (dames et messieurs) : course en ligne, contre-la-montre

Piste (dames et messieurs) : sprint, sprint par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, madison

Equitation 6 épreuves mixtes

Complet : concours individuel et par équipes

Dressage : concours individuel et par équipes

Saut d'obstacles : concours individuel et par équipes

Escrime 12 épreuves (six dames, six messieurs)

Messieurs : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes

Dames : épée, fleuret et sabre en individuel et par équipes

Football

Deux tournois (femmes et messieurs)

Golf

Deux épreuves (femmes et messieurs)

Handball

Deux tournois (femmes et messieurs)

Haltérophilie 10 épreuves (cinq dames, cinq messieurs)

Catégories de poids à définir

Hockey sur Gazon

Deux tournois (un dames, un messieurs)

Judo 15 épreuves (sept dames, sept messieurs, une mixte)

Messieurs : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Dames : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

Épreuves par équipes mixte

Lutte 18 épreuves (six dames, douze messieurs)

Gréco-romaine (messieurs uniquement) : 57 kg, 65 kg, 74 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg

Libre dames : 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg

Libre Messieurs : 60 kg, 67 kg, 77 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg

Natation 49 épreuves (23 dames, 25 messieurs, une mixte)

Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, relais 4x100 m et 4x200 m dames et messieurs

Dos : 100 m, 200 m dames et messieurs

Brasse : 100 m, 200 m dames et messieurs

Papillon : 100 m, 200 m dames et messieurs

Quatre nages : 200 m, 400 m, relais 4x100 m dames et messieurs

Relais mixte quatre nages

Eau libre : 10 km dames et messieurs

Plongeon tremplin 3 m, haut vol 10 m, synchronisé tremplin 3 m, synchronisé 10 m

Water-polo : tournoi dames et messieurs

Natation synchronisée : duo et ballet dames

Pentathlon moderne

2 épreuves (une dames, une messieurs)

Rugby à 7

Deux tournois (femmes et messieurs)

Taekwondo 8 épreuves (quatre dames, quatre messieurs)

Dames : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Messieurs : -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg

Tennis 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte : double

Tennis de table 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : simple et double

Messieurs : simple et double

Mixte : double

Tir 15 épreuves (six dames, six messieurs, trois mixtes)

Messieurs : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet tir rapide 25 m, trap, skeet

Dames : carabine 10 m, carabine 50 m trois positions, pistolet 10 m, pistolet 25 m, trap, skeet

Mixtes : carabine 10 m, pistolet 10 m, skeet

Tir à l'Arc 5 épreuves (deux dames, deux messieurs, une mixte)

Dames : individuel et par équipes

Messieurs : individuel et par équipes

Mixte : par équipes

Triathlon 3 épreuves (une dames, une messieurs, une mixte)

Individuel dames et messieurs

Par équipes mixte

Voile 10 épreuves (trois messieurs, trois dames, quatre mixtes)

Dames : planche à voile avec foil, laser, 49er

Messieurs : planche à voile avec foil, laser, 49er

Mixtes : Nacra17, 470, kitesurf et une épreuve encore à définir

Volley-Ball 4 épreuves (deux dames, deux messieurs)

Tournois de beach-volley dames et messieurs

Tournois de volley-ball dames et messieurs

Quelles sont les nouvelles épreuves aux JO de Paris 2024 ?

Voici la liste des nouvelles épreuves qui seront au programme des JO 2024

l'escalade

le skateboard

le surf

le breakdance.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJo) a indiqué en février 2019, que ces JO 2024 de Paris, qui devaient initialement débuter le 2 août se dérouleront finalement du 26 juillet au 11 août 2024. Il est évidemment un peu tôt pour connaître les dates des épreuves, le calendrier quotidien et le programme TV de cette quinzaine sportive. Ces sujets seront à l'étude une fois que la la liste des sports et les sites retenus seront officiels.

MERCREDI 24 JUILLET 2024

Rugby – Stade de France

Football – Parc des Princes / Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

JEUDI 25 JUILLET 2024

Tir à l'arc – Invalides

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Rugby – Stade de France

Football –Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

VENDREDI 26 JUILLET 2024

Cérémonie d'ouverture

SAMEDI 27 JUILLET 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Cyclisme sur route (contre-la-montre individuels) - Invalides (site de départ) - Pont Alexandre III (site d'arrivée)

Skateboard street - La Concorde 3

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Gymnastique artistique – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Ruby – Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Surf - Teahupo'o, Tahiti

Football – Parc des Princes / Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

DIMANCHE 28 JUILLET 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Skateboard street - La Concorde 3

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Gymnastique artistique – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Ruby – Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

VTT - Colline d'Elancourt

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Voile - Marina de Marseille

Surf - Teahupo'o, Tahiti

Football – Parc des Princes / Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

LUNDI 29 JUILLET 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Ruby – Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

VTT - Colline d'Elancourt

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Surf - Teahupo'o, Tahiti

MARDI 30 JUILLET 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Triathlon - Pont Alexandre III

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

BMX freestyle – La Concorde 2

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Ruby – Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Voile - Marina de Marseille

Surf - Teahupo'o, Tahiti

Football – Parc des Princes / Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

MERCREDI 31 JUILLET 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Triathlon - Pont Alexandre III

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

BMX freestyle – La Concorde 2

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Boxe - Arena Paris Nord

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Football – Stade de la Beaujoire / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille / Stade Geoffroy-Guichard / Stade de Nice

JEUDI 1er AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Marche - Pont d'Iéna

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Boxe - Arena Paris Nord

BMX Racing - Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines

Golf - Golf National

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

VENDREDI 2 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Gymnastique trampoline – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

BMX Racing - Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines

Golf - Golf National

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Voile - Marina de Marseille

Football – Parc des Princes / Stade de Bordeaux / Stade de Lyon / Stade de Marseille

SAMEDI 3 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Judo - Arena Champ-de-Mars

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Cyclisme sur route (courses en ligne) – Pont d'Iéna

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Gymnastique artistique – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

Golf - Golf National

Sports équestres – Château de Versailles

Aviron - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Football – Parc des Princes / Stade de la Beaujoire / Stade de Lyon / Stade de Marseille

DIMANCHE 4 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Escrime - Grand Palais

Tir à l'arc – Invalides

Cyclisme sur route (courses en ligne) – Pont d'Iéna

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

Tennis – Roland-Garros

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Handball (phase préliminaires) - Arena Paris Sud 6

Gymnastique artistique – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Natation - Paris La Défense Arena

Water-polo (phase préliminaire) - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Boxe - Arena Paris Nord

Golf - Golf National

Sports équestres – Château de Versailles

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Voile - Marina de Marseille

LUNDI 5 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Triathlon - Pont Alexandre III

Basketball 3 contre 3 – La Concorde 1

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Gymnastique artistique – Arena Bercy

Badminton - Arena Porte de La Chapelle

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Natation artistique - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Sports équestres – Château de Versailles

Canoë slalom - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux vives

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Tir - Centre National de Tir de Châteauroux

Voile - Marina de Marseille

Football –Stade de Lyon / Stade de Marseille

MARDI 6 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Skateboard – park - La Concorde 4

Boxe - Stade Roland-Garros - P. Chatrier

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Natation artistique - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Sports équestres – Château de Versailles

Canoë course en ligne - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Voile - Marina de Marseille

Football –Stade de Lyon / Stade de Marseille

MERCREDI 7 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Taekwondo – Grand Palais

Marche - Pont d'Iéna

Skateboard – park - La Concorde 4

Boxe - Stade Roland-Garros - P. Chatrier

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Haltérophilie - Arena Paris Sud 6

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Natation artistique - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Golf - Golf National

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Canoë course en ligne - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Voile - Marina de Marseille

JEUDI 8 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Taekwondo – Grand Palais

Natation marathon – Pont Alexandre III

Boxe - Stade Roland-Garros - P. Chatrier

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Haltérophilie - Arena Paris Sud 6

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Gymnastique rythmique – Arena Porte de La Chapelle

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Plongeon – Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Pentathlon moderne (tour de classsement, escrime) – Arena Paris Nord

Golf - Golf National

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Canoë course en ligne - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Voile - Marina de Marseille

Football – Stade de la Beaujoire

VENDREDI 9 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Taekwondo – Grand Palais

Natation marathon – Pont Alexandre III

Breaking – La Concorde 1

Boxe - Stade Roland-Garros - P. Chatrier

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Haltérophilie - Arena Paris Sud 6

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Gymnastique rythmique – Arena Porte de La Chapelle

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Natation artistique - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Plongeon - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Golf - Golf National

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pentathlon moderne – Château de Versailles

Canoë course en ligne - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Hockey - Stade Yves-du-Manoir

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Football – Parc des Princes / Stade de Lyon

SAMEDI 10 AOÛT 2024

Volleyball (plage) – Stade Tour Eiffel

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Taekwondo – Grand Palais

Marathon - Hôtel de Ville (site de départ) - Invalides (site d'arrivée)

Breaking – La Concorde 1

Boxe - Stade Roland-Garros - P. Chatrier

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Tennis de Table - Arena Paris Sud 4

Haltérophilie - Arena Paris Sud 6

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Gymnastique rythmique – Arena Porte de La Chapelle

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Natation artistique - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Plongeon - Centre aquatique en Seine-Saint-Denis

Athlétisme - Stade de France

Escalade - Site d'escalade du Bourget

Golf - Golf National

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pentathlon moderne – Château de Versailles

Canoë course en ligne - Stade nautique de Vaires-sur-Marne - Bassin eaux calmes

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Football – Parc des Princes

DIMANCHE 11 AOÛT 2024

Lutte - Arena Champ-de-Mars

Marathon - Hôtel de Ville (site de départ) - Invalides (site d'arrivée)

Volleyball - Arena Paris Sud 1

Haltérophilie - Arena Paris Sud 6

Basketball (phase finale) – Arena Bercy

Water-polo (phase finale) - Paris La Défense Arena

Cyclisme sur piste - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pentathlon moderne – Château de Versailles

Handball (phase finale) - Stade Pierre Mauroy

Quand a été attribué les JO de Paris 2024 ?

Le vote et la désignation de la ville hôte des JO 2024 ont eu lieu le mercredi 13 septembre 2017, lors de la 130e session du Comité international olympique (CIO) à Lima (Pérou), après les présentations finales de chacune des candidatures, et après le rapport du président de la commission d'évaluation du CIO. Les 84 membres du CIO présents au Pérou ont validé à l'unanimité l'accord tripartite qui accorde les JO 2024 à Paris, et ceux de 2028 à Los Angeles. Rappelons que Paris avait en effet récemment échoué dans sa quête en 1992 (battue par Barcelone), en 2008 (battue par Pékin) et en 2012 (battue par Londres). En 2004, c'est Lille qui avait été choisie pour représenter la France, sans réussite non plus. Il faut remonter à 1900 et 1924 pour retrouver la trace de JO d'été en France, à chaque fois dans la capitale française.