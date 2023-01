Coupe de France 2023 : calendrier complet et résultats journée par journée

COUPE DE FRANCE. Les 32e de finale de la Coupe de France s'achèvent ce dimanche 8 janvier 2023. Retrouvez sur cette page les résultats des matchs journée par journée, ainsi que le calendrier complet de la compétition.

[Mis à jour le 8 janvier 2023 à 11h41] Alors que les clubs de Ligue 1 viennent à peine d'entrer en lice dans la Coupe de France 2023, depuis vendredi 6 janvier 2023, à l'occasion des 32e de finale, certains sont déjà éliminés de la compétition. En effet, la journée de matchs de samedi a réservé son lot de surprises. Les amateurs de l'Olympique Strasbourg Koenigshoffen (Régional 1) sont ainsi venus à bout de Clermont (Ligue 1) au terme d'une séance de tirs au but (0-0, Tab 4-3). Autre exploit réalisé par l'équipe du Puy (National), qui est venue à bout de Nice (1-0), pourtant finaliste lors de la précédente édition de la Coupe de France. Si Marseille (Ligue 1) est bien parvenu à vaincre Hyères (National 2), la victoire (2-0) a été laborieuse, après l'expulsion d'Eric Bailly en début de match.

De nombreuses rencontres sont encore prévues ce dimanche, en cette dernière journée des 32e de finale de la compétition. L'équipe de Loon-Plage (Régional 1) va sûrement tout donner pour vaincre celle de Reims (Ligue 1). Le coup d'envoi du match sera donné à 15h30, comme pour les joueurs de Jura Sud (National 2), qui auront eux aussi fort à faire afin de vaincre ceux d'Ajaccio. Mais, s'il y a une chose que la journée de samedi nous a apprise, c'est que la Coupe de France peut être le théâtre de toutes les surprises. Enfin, la grande rencontre de la soirée, qui débutera à 20h45, opposera Lille et Troyes, respectivement 7e et 13e du championnat de Ligue 1. Retrouvez sur cette page le calendrier complet de la Coupe de France 2023, ainsi que tous les résultats journée par journée, et en temps réel.

Voici l'intégralité de la prochaine journée ou de la journée en cours du calendrier de la Coupe de France 2023. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un match :

Voici le calendrier de la Coupe de France 2023 tour par tour, jusqu'à la finale prévue le 29 avril 2023 :

16es de finale : 22 janvier 2023

8es de finale : 8 février 2023

Quarts de finale : 1er mars 2023

Demi-finales : 5 avril 2023

Finale : 29 avril 2023 au Stade de France

Voici les résultats du dernier tour terminé de la Coupe de France. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un résultat :

Les rencontres de la Coupe de France 2022-2023 sont à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévisions diffuse également quelques rencontres. Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.