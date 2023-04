Coupe de France 2023 : Emmanuel Macron bien présent, une finale sous haute tension

La finale entre Nantes et Toulouse devrait être l'objet de quelques actions de la part des syndicats alors que l'Elysée a confirmé la présence du Président.

L'extra sportif prendra-t-il le pas sur le sportif ce samedi 29 avril ? Au Stade de France, le FC Nantes va tenter de conserver son titre acquis l'année dernière en disposant de Toulouse qui espère sauver une saison morose en remportant cette Coupe de France. Mais cette finale de Coupe de France sera également l'occasion de voir Emmanuel Macron dans un gros évènement public. Si sa présence était incertaine, BFM confirme que le chef de l'Etat sera bien présent. "La finale de Coupe de France, c'est un évènement sportif familial et festif auquel le président s'est toujours rendu. Il y sera cette année encore", justifie l'Élysée. En revanche, il ne devrait pas se rendre sur la pelouse du Stade de France ou un comité d'accueil du public est attendu.

Plusieurs actions sont envisagées par les syndicats à quelques jours de la manifestation du 1er mai. L'intersyndicale départementale de Seine-Saint-Denis a prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets en amont de la finale pour protester contre la réforme des retraites: "Nous allons distribuer les cartons rouges et les sifflets à la sortie des RER B, D et sur la ligne 13, les transports qui permettent d'accéder au Stade de France", a précisé à l'AFP le secrétaire départemental de la CGT, Kamel Brahmi.

Comme évoqué par Le Parisien, autour de 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la finale. "Les policiers seront visibles, très visibles, partout autour du stade", explique une source policière. Des grilles seront également installées uniquement devant les virages.

