Coupe de France 2023 : heure, chaîne TV... Le programme des quarts de finale

Semaine de Coupe de France avec les quarts de finale au programme.

Le dernier carré de la Coupe de France approche. Après la journée de Ligue 1 marquée par la victoire du PSG sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, place à la Coupe pour les Marseillais. Dans un stade plein, les hommes d'Igor Tudor viseront la demi-finale face à Annecy mercredi 1er mars. Avant ce match, l'Olympique Lyonnais ouvrira le bal des quarts de finale face à Grenoble alors que le choc entre Lens et Nantes aura lieu mercredi.

Premier match donc, Lyon face à Grenoble ce mardi soir. En difficulté en championnat, les Lyonnais espèrent aller au bout de la Coupe de France pour obtenir une place européenne... "Je ne privilégie pas la Coupe mais c'est le chemin le plus court pour aller en Europe" a expliqué Laurent Blanc en conférence de presse." Je ne fais pas de croix. On joue les matchs. C'est aussi important pour Grenoble. On se dit qu'on n'est pas si loin. Ce que j'attends ? Le jeu ? Je suis un amoureux du jeu, vous aussi mais moi demain si on gagne, je serai le plus heureux."

Le programme complet :

Mardi 28 février

21h10 : OL – Grenoble (sur France 2 et beIN Sports 1)

Mercredi 1er mars

18h15 : FC Nantes – Lens (sur beIN Sports 1)

18h45 : Toulouse – Rodez (sur beIN Sports 2)

21h00 : OM – Annecy (sur beIN Sports 1)

Voici l'intégralité de la prochaine journée ou de la journée en cours du calendrier de la Coupe de France 2023. Les scores sont indiqués après chaque coup de sifflet final, au fur et à mesure des matchs. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un match :

Voici le calendrier de la Coupe de France 2023 tour par tour, jusqu'à la finale prévue le 29 avril 2023 :

Quarts de finale : 1er mars 2023

Demi-finales : 5 avril 2023

Finale : 29 avril 2023 au Stade de France

Voici les résultats du dernier tour terminé de la Coupe de France. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un résultat :

Retrouvez les toutes dernières actualités de la Coupe de France 2023.

Les rencontres de la Coupe de France 2022-2023 sont à vivre en direct sur les antennes de beIN Sports. France Télévisions diffuse également quelques rencontres.

Mercredi 8 février :

Lyon (L1) – Lille (L1) : 18h15 sur beIN Sports

Toulouse (L1) – Reims (L1) : 18h15 sur beIN Sports

Angers (L1) – Nantes (L1) : 18h15 sur beIN Sports

Auxerre (L1) – Rodez (L2) : 18h15 sur beIN Sports

Paris FC (L2) – Annecy (L2) : 18h15 sur beIN Sports

Vierzon (N2) – Grenoble (L2) : 18h15 sur beIN Sports

OM (L1) – PSG (L1) : 21h10 sur beIN Sports et France 3

Jeudi 9 février :