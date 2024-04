Coupe de France 2024 : quelle date pour la finale ?

Paris affrontera Lyon pour la finale de la Coupe de France 2024.

Merci Kylian. Grâce à un but de l'inévitable capitaine du PSG Kylian Mbappé, Paris s'est qualifié pour une nouvelle finale de Coupe de France en battant Rennes sur le score de 1-0. Malgré un très bon Mandanda qui a notamment arrêté un penalty de Kylian Mbappé, les Rennais echouent aux portes de la finale. "Rennes a été très bon. Notre première période avait beaucoup de rythme, en deuxième période on a l'occasion de faire le break mais Mandanda a été impressionnant. C'est important ce succès, la Coupe de France était l'un de nos objectifs dès le début. Avant de penser à la C1, on doit penser à Clermont. On doit gagner trois matchs pour être champions. Il est important que l'équipe montre un haut niveau dans toutes les compétitions. Je crois que les supporters sentent qu'il y a une équipe solidaire, qui travaille, qui joue bien et qui donne des émotions" a expliqué Luis Enrique après la rencontre.

Les Parisiens affronteront donc Lyon, vainqueur de l'autre demi-finale face à Valenciennes sur le score de 3-0 lors de la prochaine finale de la Coupe de France le 25 mai prochain.

Pour rejoindre le dernier carré de la Coupe de France, le Stade Rennais n'avait pas fait de détails contre le club du Puy Foot 43, en l'emportant 1-3. Et c'est sur le même score que le PSG a validé son ticket pour la demi-finale, en gagnant contre l'OGC Nice 3-1. De l'autre côté du tableau, Valenciennes avait éliminé Rouen aux tirs aux buts fin février, tout comme l'OL, qui s'était péniblement défait de Strasbourg.