Paris-Roubaix 2023 : Pogacar finalement présent ? Chaîne TV, engagés... Les infos

L'Enfer du Nord se dispute ce dimanche 2 avril et la présence de Tadej Pogacar n'est peut être pas à exclure.

Et si Tadej Pogacar était sur Paris-Roubaix ? Vainqueur du Tour des Flandres pour sa deuxième participation il y a quelques jours (il a terminé deuxième la première fois), le Slovène, double vainqueur du Tour de France, pourrait participer à Paris-Roubaix même si cette dernière est peu propable. Interrogé à l'arrivée du Tour des Flandres, Tadej Pogacar a l'ambition de disputer l'Enfer du Nord, mais ce dernier estime qu'il lui manque un peu de poids pour pouvoir rivaliser dans cette course si particulière et exigeante. Il a également expliqué qu'il avait "dentiste" ce week-end et qu'il ne pouvait pas être présent sur Paris...

De son côté, le manager de l'équipe UAE Emirates ne voit pas son coureur au départ de Paris Roubaix dimanche, lui qui a encore un calendrier très chargé. "Non ! Je ne crois pas… (il rigole). Non, non, non, c'est un rêve pour lui et peut-être qu'un jour il va la courir. Tadej aime le vélo et veut faire le cyclisme d'une manière globale, donc il veut participer. Mais bon… Il est encore jeune (ndlr : 24 ans) et il y a des programmes à respecter. Pour cette année, c'était bien avec juste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce sera pour une autre fois."

Si Tadej Pogacar n'est pas présent, il restera bien évidemment du beau monde sur l'un des Monuments de l'année. Mathieu van der Poel, deuxième du Tour des Flandres, Wout van Aert, deuxième de Gand Wevelgem et 4e du Tour des Flandres seront bien évidemment les grands favoris de la course. Pour le père de Mathieu, Adri, le Belge est le grand favori. "Wout van Aert est le grand favori pour moi, juge-t-il chez Het Laatste Nieuws. Sur cette course, il n'y a pas de mont et ce sera beaucoup plus difficile de le lâcher. C'est une course bien différente du Tour des Flandres et qui lui convient beaucoup mieux. Nous connaissons ses faiblesses mais aussi ses qualités : tu peux toujours le lâcher mais jamais complètement. Nous savons où nous pouvons faire cela mais sur Paris-Roubaix, ce n'est pas possible. "Mais dans une édition qui s'annonce une nouvelle fois spectaculaire, les outsiders comme Christophe Laporte, Mads Pedersen.

La célèbre course cycliste, appelée également "l'Enfer du Nord" est programmée le 9 avril 2023.

Quel est le parcours de Paris-Roubaix ?

Traditionnellement, la célèbre classique française part de Paris et se termine toujours dans le Vélodrome de Roubaix. Cette année les coureurs emprunteront le secteur d'Haspres, absent depuis 20 ans. Les cyclistes auront au total 54,5 kilomètres de pavés, soit 300 mètres de moins que l'an dernier, sur un parcours de 256,6 kilomètres.

Qui sont les engagés sur Paris Roubaix ?

