Paris-Roubaix 2023 : suivez la course ! EN DIRECT

L'Enfer du Nord se dispute ce dimanche 9 avril et la course s'annonce spectaculaire pendant plus de 250 kilomètres jusqu'à Roubaix.

En direct

12:49 - Chute dans le peloton Dans une grande ligne droite, sur la droite de la route, Hugo Hoffstetter (Arkéa-Samsic) part à la faute et chute. Il emporte avec lui le champion de Serbie Dusan Rajovic (Bahrain Victorious). Les autres coureurs ont réussi à éviter le carambolage en passant dans l'herbe.

12:45 - Sagan veut profiter de sa dernière Peter Sagan a toujours entretenu u rapport particulier avec Paris-Roubaix. Longtemps le Slovaque a joué de malchance sur les pavés du Nord avant de parvenir à les dompter en 2018, vêtu de son maillot de champion du monde. Un couronnement pour lui et l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière. S'il ne joue plus à l'avant, le leader de TotalEnergies n'a pas baissé les armes et sait que sur un malentendu, il pourrait créer la surprise. Plus qu'une deuxième victoire à Roubaix, il veut avant tout profiter de sa dernière participation, lui qui vit sa dernière saison dans le peloton. "Cette année, je n’ai peut-être pas les meilleures jambes de ma carrière, mais elles sont bonnes quand même. D’abord, je veux profiter une dernière fois de l’atmosphère qu’il y a sur cette course. Ce serait énorme de gagner, et tout est possible sur cette course. Alors je vais faire de mon mieux", a promit le triple champion du monde.

12:44 - Van Avermaet s'isole Greg van Avermaet s'est extrait du peloton. Le champion olympique 2016 a pris quelques longueurs d'avance mais évolue seul. Le peloton ne va pas tarder à le reprendre.

12:37 - Une météo sèche Comme cela a souvent été le cas ces dernières années, la 120e édition de Paris-Roubaix sera très sèche et promet son lot de poussière une fois les secteurs pavés atteints. La température est clémente et avoisine les 13 degrés.

12:33 - Une première heure très rapide Alors que l'échappée formée par Dillier et Mullen a été repris par le peloton, la course en a terminé avec sa première heure au cours de laquelle pas moins de 51,5 km/h ont été avalés.

12:30 - Van der Poel prêt à tous les scénarios Mathieu van der Poel commence à posséder une bonne expérience des Classiques du circuit et sait mieux que personne qu'une course de cette importance est par nature imprévisible. Neuvième l'année dernière et troisième en 2021, le Néerlandais tourne autour du pavé et espère concrétiser en 2023 dans la continuité d'un début de saison prodigieux.

12:23 - Du renfort pour Dillier Dillier a retrouvé un compère à l'avant. Le Suisses est à présent accompagné par le coureur de la Bora-Hansgrohe, l'Irlandais Ryan Mullen. Les deux homms ont 11 secondes d'avance à 206 km de l'arrivée.

12:22 - Dillier est seul De Maeght, qui découvre Paris-Roubaix, n'aura pas tenu longtemps dans la roue de Dillier. Le Suisse est à présent seul dans cette interminable ligne droite.

12:19 - Un duo à l'avant Pour la première fois depuis le départ de Compiègne, deux coureurs ont pris du champ à l'avant. Il s'agit du Belge Dorian De Maeght (Bingoal WB) et du Suisse Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). Ce dernier est le coéquipier de Mathieu van der Poel et un fin connaisseur des pavés du Nord puisqu'il avait fini 2e en 2018, seulement battu par Peter Sagan. Les deux hommes ont 10 secondes d'avance sur le peloton qui ne se relève pas.

12:10 - De Wulf veut surprendre Alors que tous les regards sont tournés vers Mathieu van der Poel et Wout van Aert, de nombreux coureurs se verraient bien créer la surprise à l'image de Stan de Wulf d'AG2R Citroën. Le Belge sait qu'il n'a pas les moyens de soutenir la comparaison avec les duettistes et espère bien pouvoir tirer son épingle du jeu autrement.

12:00 - Sénéchal en successeur ? Si Paris-Roubaix est l'unique Monument français, il n'a jamais réussi aux coureurs tricolores depuis le début du XXIe siècle. En enfant de la région, Florian Sénéchal rêve de soulever le pavé au coeur du vélodrome nordiste et devenir le premier vainqueur français depuis Frédéric Guesdon en 1997. Pour y parvenir, il devra se montrer fort et malin alors que son équipe Soudal-Quick Step traverse une campagne flandrienne très compliquée.

11:59 - Déjà fini pour le trio Le coup du trio Boasson Hagen-Mullen-Bax n'aura pas fait long feu. Les trois hommes ont été repris par un peloton très agité et dont l'allure ne faiblit pas.

11:56 - Enfin une échappée ? Dans une grande ligne droite, trois coureurs viennent de faire un premier écart avec le reste de la meute. On retrouve l'Irlandais Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe), le Norvégien Evald Boasson-Hagen et le Néerlandais Sjoerd Bax (UAE Emirates). Ca s'agite derrière.

11:50 - Ganna en outsider Absent la semaine dernière au Tour des Flandres pour mieux se préparer, Filippo Ganna figure parmi les outsiders de la 120e édition de Paris-Roubaix. Impressionnant à Milan-San Remo où il a fini 2e, le rouleur italien entend bien contrarier le duel annoncé entre van der Poel et van Aert, et conserver le pavé du vainqueur au sein de l'équipe Ineos-Grenadiers, un an après le sacre de son ancien équipier Dylan van Baarle.

11:48 - Peloton toujours groupé Déjà 20 kilomètres ont été digérés par un peloton qui reste compact. Les accélérations ne sont pas assez franches pour forcer une échappée. Toute les formations veulent partir à l'avant et cela neutralise la course pour le moment.

11:45 - 29 secteurs pavés Cette 120e édition de Paris-Roubaix est parsemée de 29 secteurs pavés pour un total de 54,5 km. Voici ces secteurs en détails : 29 : Troisvilles à Inchy (km 96,3 - 2,2 km) *** 28 : Viesly à Quiévy (km 102,8 - 1,8 km) *** 27 : Quiévy à Saint-Python (km 105,4 - 3,7 km) **** 26 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) ** 25 : Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon (km 117,2 - 2,3 km) *** 24 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 127,2 - 1,6 km) *** 23 : Quérénaing à Maing (km 129,9 - 2,5 km) *** 22 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 133 - 1,6 km) *** 21 : Haspres à Thiant (km 139,6 - 1,7 km) *** 20 : Haveluy à Wallers (km 153,1 - 2,5 km) **** 19 : Trouée d'Arenberg (km 161,3 - 2,3 km) ***** 18 : Wallers à Hélesmes (km 167,4 - 1,6 km) *** 17 : Hornaing à Wandignies (km 174,1 - 3,7 km) **** 16 : Warlaing à Brillon (km 181,6 - 2,4 km) *** 15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 185,1 - 2,4 km) **** 14 : Beuvry à Orchies (km 191,4 - 1,4 km) *** 13 : Orchies (km 196,5 - 1,7 km) *** 12 : Auchy à Bersée (km 202,6 - 2,7 km) **** 11 : Mons-en-Pévèle (km 208 - 3 km) ***** 10 : Mérignies à Avelin (km 214 - 0,7 km) ** 9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 217,4 - 1,4 km) *** 8 : Templeuve - L'Epinette (km 222,8 - 0,2 km) * 8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 223,3 - 0,5 km) ** 7 : Cysoing à Bourghelles (km 229,8 - 1,3 km) *** 6 : Bourghelles à Wannehain (km 232,3 - 1,1 km) *** 5 : Camphin-en-Pévèle (km 236,7 - 1,8 km) **** 4 : Carrefour de l'Arbre (km 239,5 - 2,1 km) ***** 3 : Gruson (km 242,3 - 1,1 km) ** 2 : Willems à Hem (km 248,4 - 1,4 km) ** 1 : Roubaix (km 255,2 - 0,3 km) *

11:37 - Le départ fictif en images Il y a quelques minutes, les coureurs ont quitté Compiègne pour affronter l'enfer du Nord, près de 6 heures de selle avant de poser les roues sur le désormais mythique vélodrome de Roubaix.

11:32 - Un départ rapide Comme de coutume, les premiers kilomètres sont parcourus à allure très élevée. On voit plusieurs tentatives d'attaque sans qu'un groupe d'échappée ne se forme. Il va falloir être patient et persévérant pour saisir le bon coup alors que les premiers secteurs pavés sont dans 90 km.