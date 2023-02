Nantes est passé tout proche d'un exploit incroyable sur la pelouse de la Juventus jeudi 16 février, mais ramène tout de même un match nul.

Un match nul au gout de victoire. Le FC Nantes a réalisé un bel exploit jeudi 16 février à Turin en obtenant le match nul face à la grande Juventus 1-1. Les Canaries savourent ce résultat, mais gardent les pieds sur terre avant un match retour décisif. "C'est un grand bravo à mes joueurs, qui ont été héroïques, solides. On savait qu'on allait souffrir, mais on a fait bloc. On a manqué de justesse en première mi-temps. On a été mieux en seconde période. On savait qu'on devait marquer et on a réussi à le faire. Après pour réussir un exploit, un truc de dingue, il faudra faire deux grands matches" a analysé Antoine Kombouaré.

Pour Monaco, c'est également une bonne opération. Les Monégasques prennent une belle option sur la qualification après leur victoire 3-2 en Allemagne sur la pelouse du Bayer Leverkusen alors qu'ils étaient menés sur le score de 2-1 à 15 minutes du terme. Ca casse en revanche pour Rennes qui s'est incliné 2-1 face au Shakhtar. Dans le choc de la soirée, Barcelone et Manchester United se sont séparés sur le score de 2-2 avec notamment un but contre son camp de Jules Koundé alors que l'AS Rome est tombée face à Salzbourg et que Séville a balayé le PSV.

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.