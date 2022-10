LIGUE EUROPA 2023. Si Rennes et Monaco ont assuré le travail en prenant les trois points, Nantes a trébuché face à Fribourg.

Plutôt un bon bilan pour les clubs français en Ligue Europa ce jeudi 6 octobre avec deux victoires à mettre à l'actif de Rennes et Monaco. Les Rennais ont eu du mal mais les hommes de Bruno Genesio ont arraché la victoire dans les dernières minutes face au Dynamo Kiev et sont toujours co leader avec les Turcs de Fenerbahce. "La victoire sur le fil est une bonne habitude. Cela démontre un bel état d'esprit, une qualité de jeu qui use l'adversaire. Même si ça a été acquis en fin de match, c'est mérité [...] On a fait une très bonne entame, une bonne deuxième mi-temps aussi, où on n'a subi quasiment aucune occasion. C'est très positif et encourageant pour la suite."

Pour Monaco, le travail a été bien fait avec une victoire convaincante 3-1 face aux Turcs de Trabzonspor avec un doublé de Wissam Ben Yedder, de retour en forme. Profitant également du succès de l'Étoile Rouge de Belgrade face aux Hongrois (4-1), dans l'autre match du groupe H, l'ASM revient à la hauteur de Ferencvaros.

Malheureusement, la tâche était trop difficile pour Nantes. Face à la surprise du début de saison en Bundesliga Fribourg, les Canaries n'ont pas vraiment été à la hauteur et se sont inclinés 2-0. "C'est un cycle difficile. Il faut s'accrocher. Si on doit renouer avec la victoire, c'est qu'on reste ensemble, on travaille. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Ca travaille. Ils ont voulu bien défendre aujourd'hui. Mais il faut aussi avoir envie d'aller devant pour marquer des buts. Tout est une question de dosage. On a trop eu envie de bien défendre. Il y a de la fragilité mentalement.Tout le monde ne réagit pas de la même façon dans ces situations. Certains baissent la tête, d'autres ont envie de réagir. On a un gros match qui nous attend avec un derby. Il faut repartir au combat pour aller chercher un résultat dimanche. Il n'y a pas d'abattement" a expliqué Antoine Kombouaré.

Pour cette saison 2022-2023 de la Ligue Europa, trois clubs français sont engagés avec l'AS Monaco, reversé de la Ligue des champions, le Stade Rennais, qualifié par le championnat de France et le FC Nantes, qualifié après avoir remporté la dernière Coupe de France.

Groupe A : Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich

: Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich Groupe B : Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca

: Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca Groupe C : AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki

: AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki Groupe D : SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles

: SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles Groupe E : Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia

: Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia Groupe F : Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz

: Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz Groupe G : Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes

: Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade / Monaco / Ferencvaros / Trabzonspor

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Le calendrier de Rennes

Jeudi 8 septembre à 18h45 : Larnaca-Rennes

Jeudi 15 septembre à 21h00 : Rennes-Fenerbahçe

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Rennes-Dynamo Kiev

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Dynamo Kiev-Rennes

Jeudi 27 octobre à 18h45 : Fenerbahçe-Rennes

Jeudi 3 novembre à 21h00 : Rennes-Larnaca

Le calendrier de Monaco

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Étoile Rouge de Belgrade-Monaco

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Monaco-Ferencvaros

Jeudi 6 octobre à 18h45 : Monaco-Trabzonspor

Jeudi 13 octobre à 21h00 : Trabzonspor-Monaco

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Ferencvaros-Monaco

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Monaco-Étoile Rouge de Belgrade

Le calendrier de Nantes

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Nantes-Olympiakos

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Qarabag-Nantes

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Fribourg-Nantes

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Nantes-Fribourg

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Nantes-Qarabag

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Olympiakos-Nantes

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.