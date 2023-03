Ligue Europa 2023 : bonne opération pour Manchester United, les résultats

Aucune équipe n'a cédé à domicile dans ces huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Manchester United a même pris une sérieuse option à Old Trafford en s'imposant 4-1.

Après sa défaite historique 7-0 à Anfield le 5 mars dernier, Manchester United a redressé la tête à Old Trafford en dominant assez largement le Bétis Séville 4-1 jeudi 9 mars en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Les Mancuniens avec cette victoire se mettent presque à l'abri pour le retour jeudi 16 mars.

La plupart des équipes ont d'ailleurs tenu leur rang de favoris. L'AS Roma sans trop de difficulté s'est défaite de la Real Sociedad 2-0 comme le FC Séville vainqueur de Fernerbahce. Le Bayer Leverkusen, tombeur de Monaco en 1/6e de finale a gagné avec le même score face à Ferencvaros. La Juventus a eu plus de mal mais elle a assuré l'essentiel 1 à 0 avant de se déplacer en Allemagne. Enfin le Shakhtar et Feyenoord, l''Union Berlin et la Royale Union SG et le Sporting - Arsenal se sont tous quittés sur un match nul. Le leader de Premier League n'a pas brillé et a profité d'un CSC pour revenir au score en seconde période.

Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP) : 2-0

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (HON) : 2-0

Sporting CP (POR) - Arsenal (ANG) : 2-2

Sevilla FC (ESP) - Fenerbahçe (TUR) : 2-0

Man United (ENG) - Betis Séville (ESP) : 4-1

Union Berlin (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL) : 3-3

Shakhtar (UKR) - Feyenoord Rotterdam (PB) : 1-1

Juventus (ITA) - SC Fribourg (ALL) : 1-0

Avec l'absence des clubs français en Ligue Europa, c'est le canal payant RMC Sport qui retransmettra les huit affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.