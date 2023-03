Ligue Europa 2023 : heure, chaîne TV... Le programme des huitièmes de finale retour

Fin des huitièmes de finale retour en Ligue Europa ce jeudi 16 mars avec comme objectif, une qualification en quart de finale.

Certes, aucune équipe s'est inclinée à domicile jeudi 9 mars dernier. Mais l'enjeu ce jeudi 16 mars lors de ces matchs c'est évidemment une place en quart de finale de la Ligue Europa. Certains clubs ont des cartes à jouer dans ces rencontres. C'est par exemple le cas du Sporting qui a par malchance, concédé le nul à domicile face à Arsenal (2-2). Mais les Portugais avaient été dominateurs face au leader de Premier League qui a été inquiété. L'Union Berlin et l'Union Saint-Gilloise sont au coude à coude comme le Shakhtar et Feyenoord.

La Juventus qui a tenu son rang ne dispose que d'un léger avantage et les Italiens devront se méfier en Allemagne de Fribourg. L'AS Roma et le Bayer Leverkusen se déplaceront à la Real Sociedad et à Ferencvaros avec plus de certitude en ayant planté deux buts sans en prendre à l'aller. Enfin Manchester United ira au Bétis Séville avec l'esprit plutôt tranquille. Ils avaient gagné 4-1 la semaine dernière.

Les huitièmes de finale retour sont parfaitement répartis ce soir avec quatre matchs prévus à 18h45 et quatre match prévus à 21h.

Fenerbahçe (TUR) - Sevilla FC (ESP) : 18h45

Betis Séville (ESP) - Man United (ENG) : 18h45

SC Fribourg (ALL) - Juventus (ITA) : 18h45

Feyenoord Rotterdam (PB) - Shakhtar (UKR) : 18h45

Ferencváros (HON) - Bayer Leverkusen (GER) : 21h

Real Sociedad (ESP) - Roma (ITA) : 21h

Arsenal (ANG) - Sporting CP (POR) : 21h

Union Saint-Gilloise (BEL) - Union Berlin (GER) : 21h

Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP) : 2-0

Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (HON) : 2-0

Sporting CP (POR) - Arsenal (ANG) : 2-2

Sevilla FC (ESP) - Fenerbahçe (TUR) : 2-0

Man United (ENG) - Betis Séville (ESP) : 4-1

Union Berlin (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL) : 3-3

Shakhtar (UKR) - Feyenoord Rotterdam (PB) : 1-1

Juventus (ITA) - SC Fribourg (ALL) : 1-0

Avec l'absence des clubs français en Ligue Europa, c'est le canal payant RMC Sport qui retransmettra les huit affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.