Ligue Europa 2023 : un choc Man United - Séville, les affiches des quarts de finale et le calendrier

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa s'est déroulé ce vendredi 17 mars, les affiches.

Sans le leader de Premier League Arsenal, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par les Portugais du Sporting un peu contre toute attente, la route se dégage pour plusieurs clubs prestigieux engagés dans cette Ligue Europa comme l'AS Rome, Manchester United ou encore la Juventus Turin. Vendredi 17 mars, au siège de l'UEFA à Nyon, le tirage au sort des quarts de finale, ainsi que ceux des demi-finales et de la finale pour des raisons administratives, ont été effectués avec notamment un gros choc entre Manchester United et le FC Séville alors que la Juve va affronter le tombeur d'Arsenal. Voici le détail des affiches qui se dérouleront le 13 avril pour les matchs aller et le 20 avril pour les matchs retour.

Manchester United - FC Séville

Juventus - Sporting Portugal

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord - AS Rome

Demi-finales :

Juventus - Sporting Portugal VS Manchester United - FC Séville

Feyenoord - AS Rome VS Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Les résultats des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2023

Les huitièmes de finale de la Ligue Europa ont rendu leur verdict jeudi 16 mars avec une grosse surprise, la défaite aux tirs au buts du leader de Premier League Arsenal. Découvrez les résultats finaux et les scores cumulés.

Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP) : 2-0

- Real Sociedad (ESP) : Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (HON) : 4-0

- Ferencváros (HON) : Sporting CP (POR) - Arsenal (ANG) : 4-3 (après tirs au but)

- Arsenal (ANG) : Sevilla FC (ESP) - Fenerbahçe (TUR) : 2-1

- Fenerbahçe (TUR) : Man United (ENG) - Betis Séville (ESP) : 5-1

- Betis Séville (ESP) : Union Berlin (GER) - Union Saint-Gilloise (BEL) : 3-6

: Shakhtar (UKR) - Feyenoord Rotterdam (PB) : 2-8

: Juventus (ITA) - SC Fribourg (ALL) : 3-0

Avec l'absence des clubs français en Ligue Europa, c'est le canal payant RMC Sport qui retransmettra les quatre affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.