Ligue Europa : désillusion pour les clubs français

Hécatombe ! Ce jeudi 23 février, les trois clubs français engagés en Ligue Europa sont tombés.

Une véritable catastrophe ! Jeudi 23 février, les barrages de la Ligue Europa ne se sont pas passés comme prévu pour les clubs français avec les éliminations de Nantes, Rennes et Monaco. Dans une ambiance de folie, les Canaris ont été mangés par la Juventus Turin et un certain Angel Di Maria, auteur d'un triplé. Une défaite au gout amer pour Antoine Kombouaré. "La Juventus nous était supérieure, il n'y a rien à dire sur sa victoire. Nous, on a raté notre entame de match. Quand vous êtes mené au bout de 4 minutes, vous pouvez encore entretenir pas mal d'espoirs. Mais quand il y a 2-0 et une expulsion au bout de 10, c'est fini... Il n'y a pas de déception, on n'a pas été à la hauteur de l'évènement."

Pour Monaco, la pilule a du mal à passer. Vainqueur à Leverkusen à l'aller, les Monégasques se sont inclinés aux tirs au but 2-3 (3-5 T.A.B). Une grosse désillusion même si Philippe Clément est "fier de ses joueurs". Pour Rennes, la victoire face à Donetsk n'aura servi à rien puisque les Rennais se sont inclinés au terme d'une séance de tirs au but assez folle. Conséquence de tous les résultats, aucun club français ne sera présent pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.