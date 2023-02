Ligue Europa : heure, chaîne TV... Comment suivre les matchs ?

Fin des barrages de la Ligue Europa ce jeudi 23 février avec trois clubs français qui visent la qualification.

Les trois clubs français encore en lice pour les 1/6e de finale de la Ligue Europa tenteront à domicile de valider leur ticket pour les 8e de finale. Monaco a assuré l'essentiel la semaine dernière en s'imposant 3-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Avec 5 victoires consécutives, les Monégasques affichent une confiance qui semble désormais inébranlable. Rennes a regoûté à la victoire face à Clermont dimanche 19 février. Certes défaits en Pologne face au Shakhtar, les Bretons seront vraisemblablement poussés par le Roazhon Park jeudi 23 février. Enfin, à un peu plus de 100km, le peuple Nantais attend impatiemment l'arrivée des Turinois. A la Juventus Stadium, les hommes d'Antoine Kombouaré ont réalisé la très bonne opération, celle du match nul (1-1). A la Beaujoire, les Canaris vivront une soirée de folie et Antoine Kombouaré espère la qualification. "On est préparés pour ce match. On s'est donné le droit de rêver. Maintenant, le plus dur commence, le plus dur est à faire. Comment battre cette équipe de la Juventus ? Là, on va s'entraîner aujourd'hui (mercredi), partir au vert et préparer sereinement ce match. Il y a une grande motivation pour essayer de casser les stats (aucune qualification de Nantes face à une équipe italienne en Coupe d'Europe)."

Outre les équipes françaises, les 1/6e finale retour de la Ligue Europa seront également marqués par la confrontation entre deux clubs historiques, Manchester United et le FC Barcelone. Au Camp Nou, les Catalans ont concédé le nul. Le match retour sera par conséquent à l'avantage des Mancuniens qui joueront cette rencontre dans l'enceinte de Old Trafford. Et ça promet ! Habitués de la Ligue des Champions, ces monuments du football connaissent une période satisfaisante. Les Blaugranas sont en tête de Liga et les Mancuniens 3e, talonnent Manchester City.

L'AS Roma aura les cartes en main face au Red Bull Salzbourg. Les Romains ont perdu à l'aller 1-0. L'Union Berlin et l'Ajax se sont quittés la semaine passée sur un score de 0 à 0. C'est en Allemagne que le match retour se jouera. Midtjylland a créé la surprise au Sporting en décrochant le 1 partout. L'ambiance sera du côté des Danois jeudi. Le PSV dos au mur, croira peut-être à l'exploit. Ils ont largement été dominé en Espagne par le FC Séville 3-0.

Le programme TV :

Nantes - Juventus Turin : à 18h45 en direct sur RMC Sport 1 et RMC Sport UHD

Monaco - Bayer Leverkusen : à 18h45 en direct sur RMC Sport Live 3

PSV Eindhoven - Séville FC : à 18h45 en direct sur RMC Sport Live 5

FC Midtjylland - Sporting Portugal : à 18h45 en direct sur RMC Sport Live 6

Rennes - Chakhtior Donetsk : à 21 heures en clair et en direct sur Canal+ Foot et W9

Manchester United - FC Barcelone : à 21 heures en direct sur RMC Sport 1 et RMC Sport UHD

AS Rome - RB Salzbourg : à 21 heures en direct sur RMC Sport Live 3

Union Berlin - Ajax Amsterdam : à 21 heures en direct sur RMC Sport Live 5

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.