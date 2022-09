Eurobasket 2022 : quel adversaire pour la France en huitièmes ? Le calendrier

EUROBASKET. En affrontant la Slovénie ce mercredi 7 septembre, les Bleus s'offrent la possibilité d'avoir un adversaire plus abordable en cas de victoire.

En s'imposant face à la Bosnie après une rencontre sur courant alternatif, les Bleus ont probablement réalisé leur meilleur match depuis le début de l'Eurobasket même si tout n'a pas été parfait encore une fois. "C'est une victoire qui fait du bien, c'était assez compliqué, on les a laissés revenir dans le match mais il fallait rester concentrés", a analysé Guerschon Yabusele.

En affrontant la Slovénie de l'ogre Luka Doncic, les Bleus peuvent espérer terminer à la deuxième place du groupe et affronter un adversaire "plus abordable" en huitièmes de finale de cet Euro (Monténégro ou Belgique) et éviter l'Espagne ou encore la Turquie. "Non, la Slovénie ce n'est pas une finale. C'est un match important de poules, a tout de même expliqué Evan Fournier après la rencontre face à la Bosnie. Si on gagne, on finira deuxièmes, ce sera la meilleure place pour nous si l'Allemagne ne perd pas ce soir (elle s'est finalement inclinée face à Slovénie). Il va falloir que l'on se batte."

Le calendrier de cet Eurobasket s'organise en deux temps forts, d'abord la phase de poules qui se jouera du 1er au 8 septembre, avant la phase finale jusqu'au 18 septembre. Les huitièmes de finale seront ainsi organisés le samedi 10 et le dimanche 11 septembre, les quarts de finale le mardi 13 et le mercredi 14 septembre, les demi-finales le vendredi 16 septembre. Enfin, le match pour la troisième place et la grande finale sont programmés le dimanche 18 septembre, respectivement à 17h15 et 20h30. Comme pour chaque compétition de basket, le rythme est assez élevé puisqu'un seul jour de repos est par exemple prévu entre 8e de finale et les 1/4 de finale, et entre les 1/4 de finale et les 1/2 finales.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

13h30 : Turquie – Espagne (Canal+ Sport 360)

: Turquie – Espagne (Canal+ Sport 360) 17h15 : France – Slovénie (Canal+ Sport 360)

: France – Slovénie (Canal+ Sport 360) 20h30 : Hongrie – Allemagne (Canal+ Sport 360)

: Hongrie – Allemagne (Canal+ Sport 360) JEUDI 8 SEPTEMBRE

17h00 : Estonie – Grèce (Canal+ Sport 360)

: Estonie – Grèce (Canal+ Sport 360) 21h00 : Serbie – Pologne (Canal+ Sport 360)

Ce championnat d'Europe de basket 2022 est organisé en quatre poules de six équipes, les quatre premiers de chaque groupe étant ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est à l'issue du tirage au sort, qui s'est déroulé le 29 avril 2021, que la répartition de ces poules a été établie. Petite particularité : chacun des quatre pays organisateurs pouvait choisir l'un de ses adversaires/partenaires. La République Tchèque a opté pour la Pologne, Géorgie pour la Turquie, l'Allemagne pour la Lithuanie et l'Italie pour l'Estonie. L'équipe de France a hérité d'un groupe relevé avec notamment la Slovénie de Luka Doncic, l'Allemagne et la Lithuanie de Domantas Sabonis. Voir le classement des groupes.

Poule A : Espagne, Russie, Turquie, Géorgie, Belgique, Bulgarie

Poule B : France , Lithuanie, Slovénie, Allemagne, Hongrie, Bosnie-Herzégovine

, Lithuanie, Slovénie, Allemagne, Hongrie, Bosnie-Herzégovine Poule C : Grèce, Italie, Croatie, Ukraine, Grande-Bretagne, Estonie

Poule D : Serbie, République Tchèque, Pologne, Finlande, Israël, Pays-Bas

Après sa magnifique médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France de basket est de retour pour une nouvelle compétition majeure à l'Eurobasket 2022. Rudy Gobert, Evan Fournier et tous les Bleus visent un deuxième sacre européen après 2013 où ils s'étaient imposé en finale face à la Slovénie. Pour cette 41e édition du championnat d'Europe, Vincent Collet devra faire sans deux de ses cadres, Nicolas Batum et Nando De Colo. Le sélectionneur des Bleus donnera sa liste finale pour l'Eurobasket 2022 le 29 juillet prochain.

L'équipe de France a hérité du "groupe de la mort" dans cet Euro avec l'Allemagne, la Lithuanie avec leurs intérieurs de NBA Domantas Sabonis et Jonas Valenciunas mais également la Slovénie où Luka Doncic et ses coéquipiers voudront prendre leur revanche sur les Bleus après l'élimination en demi-finales des Jeux olympiques. Lors du tirage au sort le 29 avril 2021, Jacques Commères, le directeur de la performance et des Equipes de France est revenu sur cette poule B relevée : "Nous jouerons face à des équipes très expérimentées. Ce groupe B est très dense. Il faudra être prêts d'entrée. Compte tenu de ce tableau, le fort enjeu est de réussir à se hisser aux deux premières places de notre groupe pour éviter des croisements beaucoup plus délicats en huitième de finale et/ou en quart de finale."

La liste des 17 joueurs retenus pour la préparation de l'Eurobasket 2022 : Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Théo Maledon, Frank Ntilikina, Evan Fournier, Isaïa Cordinier, Élie Okobo (meneurs de jeu), William Howard, Timothé Luwawu-Cabarrot, Terry Tarpey (ailiers), Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele, Amath M'Baye (ailiers-forts), Rudy Gobert, Moustapha Fall, Vincent Poirier, Mouhammadou Jaiteh (pivots).

La diffusion TV de ce championnat d'Europe de basket sera assurée par Canal+ Sport. L'Eurobasket 2022 sera la dernière compétition diffusée sur les chaînes du Groupe Canal+. Si France Télévisions continuera à retransmettre les rencontres de l'équipe de France masculine, BeIn Sports a trouvé un accord pour diffuser les prochaines grandes compétitions des équipes de France masculines et féminines.