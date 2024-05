DIRECT. Giro 2024 : un départ explosif, suivez la course

Un bon groupe devant s'est formé avec Quintana (Movistar, Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Steinhauser (EF-Education First), Frigo (Israel-Premier Tech), Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) et Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Il n'ont qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe maillot rose.

13:25 - Le point sur la course

Julian Alaphilippe et Amauel Ghebreigzabhier sont les deux hommes devant dans cette échappée. Nairo Quintana est en chasse derrière. Romain Bardet se situe à un troisième échelon en compagnie de Damiano Caruso et de Marco Frigo dans un groupe de cinq ou six coureurs, tandis que le groupe maillot rose s'est recomposé avec la plupart des leaders au quatrième échelon de la course. Il reste une vingtaine de coureurs dans ce groupe.