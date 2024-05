DIRECT. Giro 2024 : un duel annoncé, la 4e étape en live

La 4e étape du Giro ce mardi 7 mai devrait une nouvelle fois sourire aux sprinteurs.

En direct

13:45 - Abandon de Torstein Træen Le coureur de la Bahrain Torstein Træe, en difficulté depuis le début du Giro, a abandonné. C'est le cinquième coureur à quitter le tour d'Italie

13:35 - Un quatrième abandon sur les routes du tour d'Italie Le Giro compte un quatrième abandon ce mardi, en la personne de Bram Welten (DSM-Firmenich Post NL), malade.

13:25 - Le point sur la course Le départ a été donné à Acqui Terme il y a une trentaine de kilomètres, et l'échappée s'est formée dès les premiers hectomètres, sous l'impulsion de Flippo Ganna, accompagné de Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), Francisco Muñoz (Polti Kometa) et Stefan de Bod (EF Education EasyPost). L'Italien s'est finalement relevé voyant la résistance du peloton, qui ne voulait pas le laisser partir. Ils sont finalement trois en tête de la course, avec 2 minutes 38 d'avance.

13:20 - Pogi et Thomas ont fait peur aux sprinteurs Sortis à trois kilomètres de l'arrivée, Pogacar et Geraint Thomas ont donné des sueurs froides aux sprinteurs, et en premier lieu au vainqueur du jour Tim Merlier :"à un moment donné, j'ai cru que nous ne pourrions pas rattraper Pogacar et Thomas."

13:00 - Bardet tente de rassurer Alors qu'il vit un début de tour d'Italie difficile, Romain Bardet essaye de rassurer avant le début de la quatrième étape. "on ne va pas céder à la panique. C'est comme ça, le tableau noir n'existe pas en vélo. Forcément, ce n'est jamais agréable de perdre du temps mais cela ne change pas les plans. Je ne m'occupe pas des rivaux, je fais ma course, je n'ai pas regardé le classement."

12:30 - Le départ à 13h25 Comme hier, le départ devrait être donné de Acqui Terme aux alentours de 13h25.

12:00 - Geraint Thomas espère que Pogi se calme Alors que ne l'attendait pas, Pogacar a encore attaqué hier, enfin "suivi les roues", selon ses mots. Si Geraint Thomas a suivi, il aimerait bien que le jeune Slovène se calme aujourd'hui, dans une étape une nouvelle fois plutôt promise aux sprinteurs.

11:30 - Le parcours de l'étape en vidéo La quatrième étape du Giro semble promise aux sprinteurs, mais le final proche de celui de Milan-San Remo pourrait créer des surprises.

11:05 - Une chance française Placé à seulement quelques hectomètres de l'arrivée, le Capo Mele que connaissent bien les amateurs du Milan-San Remo pourrait créer des surprises et désorganiser les trains de sprinteurs. Une opportunité pour Christophe Laporte ou pour Julian Alaphilippe de surprendre ?

11:03 - Un nouveau duel au sprint ? Longue de 190 kilomètres, l'étape du jour pourrait une nouvelle fois se jouer au sprint final, avec en immenses favoris le vainqueur d'hier Tim Merlier ainsi que son dauphin Jonathan Milan.