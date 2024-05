DIRECT. Giro 2024 : une 18e étape de transition, suivez la course

Pogacar n'a peut-être pas gagné hier la 17e étape de ce Giro, mais il a encore accentué son avance au classement général, qu'il est quasiment assuré de remporter avec plus de sept minutes trente d'avance sur Daniel Martinez.

Après deux journées très difficiles dans les Dolomites, le peloton quitte la montagne pour une étape de 171 en direction de Venise. Les organismes devraient être moins sollicités et un sprinteur pourrait de nouveau s'imposer, à moins que la fatigue des derniers jours permette à un échappé de fausser compagnie au peloton.

11:00 - Début du direct

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de la 18e étape du tour d'Italie, entre Fiera di Primiero et Padoue.