DIRECT. Giro 2024 : une échappée gagnante dans une très (très) longue étape ? suivez la course

Alors que le départ fictif de la 9e étape du Giro 2024 sera donné dans une dizaine de minutes, le départ réel aura lieu à 12h15. Selon l'allure du peloton et des coureurs, l'arrivée à Naples est prévue entre 17h et 17h30.

Destinée aux sprinteurs, la 9e étape du Giro 2024 pourrait s'annoncer piégeuse. En effet, les 40 derniers kilomètres entre Avezzano et Naples sont en faux plat montant.

11:30 - Deux Français dans le Top 20

Alors que Valentin Paret-Peintre, Romain Bardet et Julian Alaphilippe ont fait partie de l'échappée hier entre Spoleto et Prati di Tivo, deux coureurs tricolores figurent désormais dans le top 20 du classement général : Alex Baudin (13e à 6'34" de Tadej Pogacar) et Romain Bardet (16e à 7'51").