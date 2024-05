DIRECT. Giro 2024 : une étape dantesque, suivez la course

Après des journées plutôt ensoleillées depuis le début de ce tour d'Italie, la météo s'annonce difficile pour cette 16e étape. À 2498m d'altitude au sommet du Giogo di Santa Maria, les températures pourraient baisser fortement, et l'organisation prévoit de pouvoir neutraliser la course pour permettre aux coureurs de se changer avant la descente.

Pas de Stelvio finalement dans cette 16e étape du tour d'Italie, retiré en raison des chutes de neige récente, mais une étape de montagne tout de même au coeur des Dolomites, avec la montée du Giogo di Santa Maria, point culminant de ce Giro à plus de 2500m.

11:00 - Début du direct

