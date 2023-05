Giro 2023 : le Covid décime le peloton ! Profil de la 11e étape et le classement

Place à la 11e étape du Tour d'Italie ce mercredi 17 mai avec plusieurs coureurs qui ne prendront pas le départ.

Après une 10e étape chaotique en raison des mauvaises conditions climatiques, les coureurs du Giro vont prendre le départ de la 11e étape ce mercredi 17 mai. Cette dernière, longue de 219 kilomètres entre Camaiore et Tortona (la plus longue de ce Tour d'Italie) devrait sourire aux sprinteurs malgré trois ascensions répertoriées tout au long du parcours.

Dans le détail, la route est plate pendant 70 bornes, avant de s'élever pour l'ascension du Passo del Bracco (10,1 km à 4,4 %) avant une descente vers Sestri Levante et un faux plat qui emmènera le peloton vers la deuxième difficulté du jour, la Colla di Boasi (9,3 km à 4,3 %) suivie du Passo della Castagnola (4,9 km à 4,5 %) qui aura son sommet à plus de 40 kilomètres de l'arrivée. Pour cette arrivée, les sprinteurs sont donc attendus et le Danois Mads Pedersen, qui a réglé le sprint du peloton mardi juste derrière l'échappée et le vainqueur du jour Magnus Cort Nielsen, espère réaliser le même exploit que son compatriote.

Cette 11e étape se fera sans plusieurs coureurs, frappés par le Covid. Depuis l'abandon de Remco Evenepoel, les cas positifs à cause du Covid-19 s'enchaînent. La Soudal Quick-Step a annoncé ce mercredi 17 mai, l'abandon de 4 coureurs, tous positifs : Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Matteo Cattaneo. Les deux Italiens Andrea Vendrame de la formation AG2R-Citroën et Stefano Gandin pour le Team Corratec ne prendront également pas le départ de la 11e étape en raison d'un test positif. Pour faire face, le directeur du Tour d'Italie a remis en place un protocole. "On a laissé tomber le focus un peu trop tôt. Nous devons continuer à rester vigilants, a déclaré Vegni. Nous commencerons déjà à partir de cette semaine. Nous rétablirons certaines restrictions qui avaient été supprimées, comme l'obligation de porter des masques dans les zones où vous entrez en contact avec les coureurs, au départ et à l'arrivée."

Les dates du Giro sont traditionnellement fixées au mois de mai, ce qui fait de la course un préalable essentiel au Tour de France, au même titre que le Tour d'Espagne ou qu'une poignée de classiques. Le Tour d'Italie 2023 a ainsi été programmé à partir du 6 mai pour une durée de 3 semaines et se terminera donc le dimanche 28 mai 2023.

Voici la start liste du Tour d'Italie 2023. Cette dernière sera mise à jour à chaque fois qu'une équipe confirmera son équipe. Voici pour le moment les premiers noms pour ce Giro.

Le Tour d'Italie est diffusé en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport. La course peut être suivie sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2023 qui partira le 6 mai 2023 depuis Fossacesia avec un contre la montre individuel.

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1è re étape : Fossacesia Marina - Ortona, 18,4 km (Contre-la-montre individuel)

re étape : Fossacesia Marina - Ortona, 18,4 km (Contre-la-montre individuel) 2e étape : Teramo - San Salvo, 204 km

3e étape : Vasto - Melfi, 210 km

4e étape : Venosa - Lago Laceno, 184 km

5e étape : Atripalda - Salerno, 172 km

6e étape : Naples - Naples, 156 km

7e étape : Capua- Gran Sasso d'Italie, 218 km

8e étape : Terni - Fossombrone, 207 km

9e étape : Savignano sul Rubicone - Cesena, 33,6 km (Contre-la-montre individuel)

10e étape : Scandiano - Viareggio, 190 km

11e étape : Camaiore - Tortona, 210 km

12e étape : Bra - Rivoli, 179 km

13e étape : BorgoFranco d'Ivrea - Crans Montana, 208 km

14e étape : Sierre - Cassano Magnago, 194 km

15e étape : Seregno - Bergame, 191 km

16e étape : Sabbio Chiese - Monte Bondone, 198 km

17e étape : Pergine Valsugana - Caorle, 192 km

18e étape : Oderzo - Val di Zoldo, 160 km

19e étape : Longarone - Tre Cime di Lavaredo, 182 km

20e étape : Tarvisio - Monte Lussari, 18,6 km (Contre-la-montre individuel)

21e étape : Rome - Rome, 115 km

Voici le classement du Tour d'Italie 2023 mis à jour à chaque fin d'étape avec tous les écarts.

