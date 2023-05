Giro 2023 : Roglic perd deux coéquipiers à 3 jours du départ, les infos

Le Tour d'Italie débutera samedi 6 mai avec un contre-la-montre inaugural et arrivera à Rome le dimanche 28 mai prochain. Plusieurs coureurs prétendent à la victoire finale dans ce Giro 2023 dont Primoz Roglic et Remco Evenepoel.

Le Giro s'élancera samedi 6 mai lors d'un contre-la-montre inaugural de Fossacesia Marina à Ortona. Dès la première étape il y a aura des points de montagne à grapiller. Les coureurs s'engageront ensuite pour trois semaines de course avec quelques côtes dès le dimanche 7 et le lundi 8 mai. L'épreuve s'intensifiera ensuite à travers les Apennins où de sérieux écarts pourraient se créer entre l'étape 4 du mardi 9 mai et celle de l'étape 7 le vendredi 12 mai avec une arrivée en grande pompe au sommet du Gran Sasso d'Italia. Le peloton retrouvera un peu de répit avec deux étapes moins montagneuses, dont l'une sur le plat avant de repartir sur des routes vallonnées avec de rudes ascensions jusqu'au samedi 27 mai. L'avant-dernière étape sera un contre-la-montre exigeant avec une montée dans le final, la veille de l'arrivée à Rome.

Dans ce tour, il y aura une rude concurrence avec un duel très attendu entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Les deux hommes se sont déjà livrés de belles batailles. L'an dernier par exemple, le coureur belge a remporté la Vuelta devant le Slovène. Roglic a pris sa revanche en mars 2023 en dominant son rival sur le Tour de Catalogne. Cette année, le coureur de la Jumbo-Visma s'est de plus adjugé le Tirreno-Adriatico. Evenepoel a quant à lui pris le tour des Emirats arabes unis. L'affrontement semble inévitable. Mais avant le départ, il y a eu quelques changements dans la formation de Roglic. Le leader devait être accompagné de Tobias Foss (9e en 2021) et Robert Gesink qui a participé à lui seul à 21 grand tour. Ses deux partenaires ont attrapé la Covid-19 et ont été remplacés par Rohan Dennis et le Néerlandais Jos van Emden. Les deux malades étaient des cyclistes très expérimentés avec des profils essentiels sur un tour comme l'Italie. Foss a été champion du monde du contre-la-montre en 2022 et Gesink est un grimpeur.

Les autres équipes n'ont pas été démunies. Il y aura sur les routes italiennes les coureurs d'Arkéa-Samsic avec Warren Barguil. Le Français a affiché les ambitions de sa formation qui concourra pour la première fois sur le Giro. "Notre ambition numéro 1, c'est d'obtenir notre tout premier succès d'étape". Les membres de Ineos Grenadiers viseront vraisemblablement plus qu'une simple victoire d'étape. Dans la composition d'équipe, on retrouve Geraint Thomas (vainqueur du Tour de France en 2018) ou Filippo Ganna qui a déjà 6 victoires d'étapes sur le Giro. Il vise un septième succès puisque "le contre-la-montre inaugural me donne une opportunité de commencer de manière très positive". Le premier cité, est des son côté "impatient de prendre part au Giro. Les deux dernières fois, je n'ai même pas terminé la course, donc j'espère que je pourrai au moins arriver à Rome", a plaisanté l'un des vétérans de l'équipe.

Le Tour d'Italie 2023 débutera à partir du 6 mai pour une durée de 3 semaines et se terminera donc le dimanche 28 mai 2023.

Qui sont les coureurs engagés ?

Voici la start liste du Tour d'Italie 2023. Cette dernière sera mise à jour à chaque fois qu'une équipe confirmera son équipe. Voici pour le moment les premiers noms pour ce Giro.

Data powered by FirstCycling.com

Le Tour d'Italie devrait être diffusé en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport. La course était diffusée sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2023 qui partira le 6 mai 2023 depuis Fossacesia avec un contre la montre individuel.

© Giro

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1 ère étape : Fossacesia Marina - Ortona, 18,4 km (Contre-la-montre individuel)

ère étape : Fossacesia Marina - Ortona, 18,4 km (Contre-la-montre individuel) 2e étape : Teramo - San Salvo, 204 km

3e étape : Vasto - Melfi, 210 km

4e étape : Venosa - Lago Laceno, 184 km

5e étape : Atripalda - Salerno, 172 km

6e étape : Naples - Naples, 156 km

7e étape : Capua- Gran Sasso d'Italie, 218 km

8e étape : Terni - Fossombrone, 207 km

9e étape : Savignano sul Rubicone - Cesena, 33,6 km (Contre-la-montre individuel)

10e étape : Scandiano - Viareggio, 190 km

11e étape : Camaiore - Tortona, 210 km

12e étape : Bra - Rivoli, 179 km

13e étape : BorgoFranco d'Ivrea - Crans Montana, 208 km

14e étape : Sierre - Cassano Magnago, 194 km

15e étape : Seregno - Bergame, 191 km

16e étape : Sabbio Chiese - Monte Bondone, 198 km

17e étape : Pergine Valsugana - Caorle, 192 km

18e étape : Oderzo - Val di Zoldo, 160 km

19e étape : Longarone - Tre Cime di Lavaredo, 182 km

20e étape : Tarvisio - Monte Lussari, 18,6 km (Contre-la-montre individuel)

21e étape : Rome - Rome, 115 km

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 21 et dernière de ce Giro 2022, l'Australien de la Bora Jai Hindley a remporté le Tour d'Italie devant l'Equatorien Richard Carapaz. Le classement du Giro :

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.