Giro 2024 : une première explication entre favoris attendue, la 2e étape en direct

Après une première étape remportée par l'Équatorien Jhonnatan Narvaez dans un duel acharné avec Tadej Pogacar, les deux hommes pourraient remettre le couvert lors de la deuxième étape du Giro 2024 ce dimanche avec une arrivée au sommet.

Palmarès du Tour d'Italie L'essentiel La deuxième étape de ce Giro 2024 est entre San Francesco al Campo et le Santuario di Oropa (Biella). Longue de 161km, le dénivelé total est de 2300m.

Au classement général, Jhonnatan Narvaez endosse donc le maillot rose de leader de ce Giro 2024.

Jhonnatan Narvaez a remporté la première étape du Giro 2024 à Turin. Il a devancé l'Allemand Max Schachmann et le Slovène Tadej Pogacar.

12:50 - Le départ réel dans 15 minutes Le départ fictif de cette deuxième étape du Giro 2024 va être donné dans cinq minutes et le départ réel sera donné dix minutes après. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h15 au sommet de la mythique ascension du sanctuaire de la Vierge Noire, à Oropa. 12:40 - Un premier abandon dans ce Giro 2024 C'est un gros coup dur pour l'équipe Jumbo-Visma Lease a Bike. L'expérimenté Robert Gesink est contraint d'abandonner dans ce Giro 2024 à cause d'une fracture de la main. Le Néerlandais a été entrainé dans une chute ce samedi. 12:30 - Les favoris de la 2e étape Ce sera certainement le cas à chaque étape vallonée de ce Giro 2024 mais le grand favori est Tadej Pogacar. L'arrivée au sommet à Santuario Di Oropa (6,2% sur près de 12 kilomètres) pourrait sourire au Slovène même si d'autres coureurs pourraient encore priver "Pogi" d'une première victoire sur un Tour d'Italie. Le Français Romain Bardet, en difficulté hier, aime ce genre de parcours tout comme le Gallois Geraint Thomas ou encore l'Italien Damiano Caruso. 12:20 - Le profil de la 2e étape du Giro 2024 La deuxième étape de ce Giro 2024 se tiendra entre San Francesco Al Campo et Santuario Di Oropa. Elle sera longue de 161km et ressemblera à celle d'hier. Si la première partie de la course devrait être plutôt tranquille, la fin s'annonce déjà relevée avec la première arrivée au sommet de cette 107e édition du Tour d'Italie. 12:10 - Ce qu'il s'est passé hier La première étape du Giro 2024 s'est tenue ce samedi et a été plutôt mouvementée. En effet, Tadej Pogacar a tout tenté pour s'emparer du maillot rose de leader mais a dû céder face à Jhonnatan Narvaez qui s'est imposé dans le sprint à trois à l'arrivée à Turin. Le maillot bleu de meilleur grimpeur est sur le dos du Français Lilian Calmejane alors que le maillot blanc sera endossé aujourd'hui par un autre coureur français Alex Baudin. 12:00 - Bonjour à tous Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l'internaute pour suivre en direct commenté la deuxième étape du Giro 2024 entre San Francesco al Campo et le Santuario di Oropa (Biella).

Le Giro d'Italie suivra la saison printanière et partira le 4 mai. L'arrivée est prévue trois semaines plus tard, à savoir le 26 mai.

Le départ du Giro 2024 se fera à Venaria Reale dans la banlieue de Turin, près du Juventus Stadium. L'arrivée sera à Rome. Voici la liste des étapes :

1ère étape, 4 mai: Venaria Reale-Torino, 136 km

2e étape, 5 mai: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 150 km

3e étape, 6 mai: Novara-Fossano, 165 km

4e étape, 7 mai: Acqui Terme-Andora, 187 km

5e étape, 8 mai: Genova-Lucca, 176 km

6e étape, 9 mai: Viareggio-Rapolano Terme, 177 km

7e étape, 10 mai: Foligno-Perugia, 37,2 km (contre-la-montre)

8e étape, 11 mai: Spoleto-Prati di Tivo, 153 km

9e étape, 12 mai: Avezzano-Naples, 206 km

Jour de repos, 13 mai

10e étape, 14 mai: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 km

11e étape, 15 mai: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, 203 km

12e étape, 16 mai: Martinsicuro-Fano, 183 km

13e étape, 17 mai: Riccione-Cento, 179 km

14e étape, 18 mai: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31 km (contre-la-montre)

15e étape, 19 mai: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino), 220 km

Jour de repos, 20 mai

16e étape, 21 mai: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), 202 km

17e étape, 22 mai: Selva di Val Gardena-col Brocon, 154 km

18e étape, 23 mai: Fiera di Primiero-Padoue, 166 km

19e étape, 24 mai: Mortegliano-Cima Sappada, 154 km

20e étape, 25 mai: Alpago-Bassano del Grappa, 175 km

21e étape, 26 mai: Rome-Rome, 126 km

Voici la carte du parcours de ce Giro 2024 :

© Giro d'Italia

Le Tour d'Italie est diffusé en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport. La course peut être suivie sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

