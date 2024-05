Giro 2024 : quelque chose de "merdique" pour Pogacar, le Tour d'Italie en direct

12:15 - "Réduire le Giro à ma personne, c'est merdique"

C'est la grande déclaration de cet avant Giro 2024 signée Tadej Pogacar. L'immense favori de cette 107e édition du Tour d'Italie ne veut pas que les outsiders de cette course soient enterrés trop tôt. "A chaque fois que je prends le départ d'une course, on dit de moi que je suis le favori. J'ai l'habitude, j'ai appris à vivre avec et j'y suis préparé. Je sais que tout le monde voudra me battre et que ce sera à mon équipe de contrôler la course", a déclaré le Slovène avant de rebondir sur l'avis des spécialistes sur son statut d'ultra favori : "C'est un peu 'merdique' car c'est irrespectueux pour les autres coureurs. Tout le monde a travaillé dur et veut gagner, et c'est possible."