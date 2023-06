Critérium du Dauphiné 2023 : profil de la 2e étape et classement

Le deuxième étape du Dauphiné prévue ce lundi 5 juin propose une arrivée pour puncheur sprinteur.

Après sa victoire dimanche en ouverture du Critérium, Christophe Laporte pourrait faire coup double ce lundi 5 juin avec une étape qui semble être taillée pour lui. Avec la côte de Guêtes juste avant l'arrivée, 1 km à 8%, les pures sprinteurs ne pourront pas se jouer la victoire. Au delà de Christophe Laporte, un certain Julian Alaphilippe ou encore l'Italien Matteo Trentin pourraient se jouer la victoire. Voici les ascensions répertoriées pour la seconde étape

Col de Toutée (sommet au km 46,7 / 3e catégorie) : 2,2 km à 6%

Col des Fourches (km 53,8 / 3e catégorie) : 2,7 km à 6,5%

Côte des Guêtes (km 122,5 / 4e catégorie) : 1 km à 8%

Côte des Guêtes (km 157,6 / 4e catégorie) : 1 km à 8%

© Dauphiné

Après sa victoire, le coureur français qui portera le maillot jaune de leader, a remercié son équipe et s'est dit honoré de porter le maillot jaune. "C'était une journée très difficile et nerveuse. C'était vraiment limite avec la pluie et la descente. Il (Rune Herregodts) descendait vraiment bien devant, car on allait vite derrière, et il reprenait quand même un peu de temps. On l'avait en point de mire, mais on ne savait pas trop. Sur le papier, c'était une bonne étape pour moi, avec de bonnes bosses, mais pas très raides. Ca me convenait assez bien. Je savais que si je me sentais bien j'avais des chances aujourd'hui. L'équipe le savait aussi et elle a tout fait pour. On a roulé toute la journée, je suis content de récompenser toute l'équipe. Le maillot jaune, c'est super. C'est toujours un honneur de porter ce beau maillot, donc je vais essayer d'y faire honneur"

Voici le classement du Critérium du Dauphiné 2023

1. Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 3h43'20''

2. Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) à 4''

3. Rune Herregodts (BEL/Intermarché-Circus-Wanty) à 6''

4. Axel Zingle (FRA/Cofidis) à 10''

5. Maxim Van Gils (BEL/Lotto Dstny) m.t.

6. Danny Van Poppel (P-B/Bora-Hansgrohe) m.t.

7. Andrea Bagioli (ITA/Soudal Quick-Step) m.t.

8. Fred Wright (G-B/Bahrain Victorious) m.t.

9. Robert Stannard (AUS/Alpecin-Deceuninck) m.t.

10. Marco Brenner (ALL/Team DSM) m.t.

Quel est le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 ?

C'est une vraie préparation pour le Tour de France qui passera en 2023 par les cinq massifs montagneux. Le Critérium du Dauphiné 2023 reliera la région d'Auvergne aux Alpes. Les coureurs traverseront 10 départements et devront pédaler sur 27 ascensions pour 21 505m de dénivelé positif.

Le Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé jeudi 16 février se déroulera du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le Critérium du Dauphiné 2023 ?

France Télévisions et Eurosport disposent des droits télévisés et diffuseront le Critérium du Dauphiné 2023 à suivre du 4 juin au 11 juin.

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné 2023 ?

Les étapes seront cette année animées par des duels de grimpeurs. La lutte s'annonce acharnée, un avant-goût avant du Tour de France au mois de juillet.