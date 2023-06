Critérium du Dauphiné 2023 : Vingegaard remporte la 5e étape et assomme le classement

C'est le Danois Jonas Vingegaard qui s'est imposé lors de la 5e étape du Critérium du Dauphiné ce jeudi 8 juin.

Sommaire Classement

Parcours

Dates

Diffusion

Etapes

Après le contre la montre, la première étape de moyenne montagne du Critérium du Dauphiné était au programme ce jeudi 8 juin. Très rapidement, un groupe de huit coureurs a pris le large. Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarché), Jonas Gregaard (Uno-X), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) et Leon Heinschke (Team DSM) ont reçu un bon de sorti, mais malheureusement pour eux, l'ambition du peloton était tout autre.

L'équipe du maillot jaune Mikkel Bjerg n'a pas laissé une grande marge de manoeuvre à l'échappée et a joué le jeu pour garder le maillot à la maison. Par la suite, ce sont les hommes de la Soudal Quick Step de Julian Alaphilippe, de la Jumbo Visma de Jonas Vingegaard et de l'équipe Education First de Richard Carapaz qui ont pris les commandes pour venir sur l'échappée avant les dernières difficultés du jour. C'est finalement à 16 kilomètres de l'arrivée que le coup de force a été lancé par Richard Carapaz et Jonas Vingegaard. Le Danois n'est d'ailleurs pas resté longtemps dans la roue du champion olympique et est parti seul pour s'imposer finalement en solitaire.

Voici le classement du Critérium du Dauphiné 2023

Quel est le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 ?

C'est une vraie préparation pour le Tour de France qui passera en 2023 par les cinq massifs montagneux. Le Critérium du Dauphiné 2023 reliera la région d'Auvergne aux Alpes. Les coureurs traverseront 10 départements et devront pédaler sur 27 ascensions pour 21 505m de dénivelé positif.

Le Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé jeudi 16 février se déroulera du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le Critérium du Dauphiné 2023 ?

France Télévisions et Eurosport disposent des droits télévisés et diffuseront le Critérium du Dauphiné 2023 à suivre du 4 juin au 11 juin.

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné 2023 ?

Les étapes seront cette année animées par des duels de grimpeurs. La lutte s'annonce acharnée, un avant-goût avant du Tour de France au mois de juillet.