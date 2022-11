Masters 1000 de Paris-Bercy 2022 : battu par Auger-Aliassime, Simon prend sa retraite, les résultats

ROLEX PARIS MASTERS. C'est terminé pour Gilles Simon. Battu par un Auger Aliassime trop fort, le Français prend officiellement sa retraite.

Il a jeté ses dernières forces dans la bataille. Gilles Simon a officiellement pris sa retraite ce jeudi 3 novembre après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris Bercy face au Canadien Felix Auger-Aliassime, absolument impérial. Âgé de 37 ans et sur le circuit professionnel depuis 2002, Gilles Simon part avec l'un des plus beaux palmarès du tennis français avec 14 titres, 1 Coupe Davis et une 6e place comme meilleur classement en 2009.

Parmi les autres résultats de la journée, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a été impérial face au Bulgar Grigor Dimitrov pour atteindre les quarts de finale du Masters. Finaliste à Roland Garros et à l'US Open, le Norvégien Casper Ruud est tombé face à la fougue de l'Italien Musetti alors que l'Américain Tiafoe a pris le dessus en début de journée face à Alex de Minaur, tombeur un peu plus tôt dans la semaine de Daniil Medvedev.

Quels sont les résultats du tournoi de Paris - Bercy ?

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters se déroulera à partir du 29 octobre et se terminera le 6 novembre 2022, jour de la finale, à l'Accord Arena.

Voici le détail et le calendrier complet du Masters 1000 de Paris - Bercy :

Jeudi 3 novembre à partir de 11h :

: Lorenzo Musetti [ITA] - Casper Ruud [NOR/N.3]

Carlos Alcaraz [ESP/N.1] - Grigor Dimitrov [BUL]

Gilles Simon [FRA/WC] - Félix Auger-Aliassime [CAN/N.8]

Novak Djokovic [SRB/N.6] - Karen Khachanov [RUS]

Pas avant 12h30

Alex de Minaur [AUS] - Frances Tiafoe [USA/N.16]

Holger Rune [DAN] - Andrey Rublev [RUS/N.7]

Pas avant 19h30

Pablo Carreno Busta [ESP/N.14] - Tommy Paul [USA]

Pas avant 20h30

Stefanos Tsitsipas [GRE/N.5] - Corentin Moutet [FRA/Q]

Vendredi 4 novembre à partir de 14h : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

Vendredi 4 novembre à partir de 19h30 : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

Samedi 5 novembre à partir de 11h30 : 1/2 finales (Court Central)

Dimanche 6 novembre à partir de 12h : Finales (Court Central)

L'accès au tournoi et la vente des billets est disponible. Pour pouvoir obtenir des billets et assister au tournoi de Paris-Bercy, ça se passe sur le site officiel.