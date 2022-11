Masters 1000 de Paris-Bercy 2022 : Rune s'offre Djokovic en finale, les résultats

ROLEX PARIS MASTERS. En finale du tournoi de Paris Bercy, le jeune Danois Holger Rune a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière.

Holger Rune dans l'histoire. Agé de seulement 19 ans, la jeune relève du tennis mondial s'est offert le premier Masters 1000 de sa carrière en battant le numéro 1 mondial Novak Djokovic ce dimanche 6 novembre en trois manches, 3-6, 6-3, 7-5. Le Danois, qui considère Djokovic comme son idole était extrêmement ému. "Avant chaque match, je me dis toujours que je peux gagner. Mais je savais qu'aujourd'hui, il me faudrait en mettre encore plus. Il a plus de 100 titres ATP si je ne me trompe pas (90, en fait). Il fallait que je me serve de ma jeunesse, de ma volonté, pour lui mettre la pression. Il fallait être là dans les moments importants. C'est ça qui a fait la différence. Il est très difficile à battre. Je pense que c'était le match le plus difficile que j'ai eu à disputer de ma vie."

Interrogé après la rencontre, Novak Djokovic lui a rendu hommage, mettant en avant ses qualités lorsqu'on lui demande. "Son "fighting spirit", sa pugnacité. Pour quelqu'un d'aussi jeune, montrer cette maturité dans un match comme celui-ci, c'est impressionnant. Il a eu la semaine de sa vie en battant cinq joueurs du top 10, c'est impressionnant. Il mérite ce titre. J'ai eu des opportunités à tous les sets.

Quels sont les résultats ?