Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : le programme du jour !

C'est parti pour le Masters de Paris-Bercy avec les premières affiches du tableau principal ce lundi 30 octobre.

Semaine de tennis à Paris avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Les grands noms du tennis mondial se sont donnés rendez-vous dans la capitale française avec Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ou encore les Français Gaël Monfils et Arthur Fils. Plusieurs joueurs français seront sur les courts aujourd'hui avec notamment Adrian Mannarino qui aura un premier tour délicat face au Néerlandais Van De Zandschulp. Dans l'ombre de Arthur Fils, Luca Van Assche devra se défaire du coriace serbe Djere.

À l'issue du tirage au sort, on peut déjà se projeter sur les potentiels quarts de finale. La partie de Alcaraz est délicate. De retour après sa blessure, l'Espagnol pourrait retrouver Cameron Norrie pour son entrée en lice si celui-ci élimine le Français Alexandre Müller. Ensuite, le numéro 2 mondial pourrait se frotter à Alexander Zverev ou Stéfanos Tsitsipas. Casper Ruud et Daniil Medvedev. Pour Novak Djokovic, il pourrait retrouver Ben Shelton au 2e tour. Ensuite, Taylor Fritz, Holger Rune, tenant du titre qui l'avait battu en finale l'an dernier, Andrey Rublev et surtout Jannik Sinner peuvent se dresser face au Serbe.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 sera retransmis en clair sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :