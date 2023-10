Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : quinze Français présents, diffusion en clair... Toutes les infos

Le Masters 1000 de Paris-Bercy débute ce week-end, avec tous les meilleurs joueurs mondiaux. Les Français ont aussi de belles (et nombreuses) chances. Toutes les infos sur le tournoi.

C'est le dernier grand tournoi majeur avant le Masters de fin d'année. En 2023 encore, le tournoi de Paris-Bercy sera l'un des derniers grands rendez-vous de la saison de tennis, et l'occasion de voir les meilleurs joueurs mondiaux à l'œuvre. En 2022, le prodige Holger Rune avait créé la sensation après un tournoi incroyable en s'imposant en finale face au Serbe Novak Djokovic, joueur le plus titré de la compétition avec six trophées à son actif.

Cette année, le jeune Danois arrive avec moins de confiance pour défendre son titre, après son élimination au premier tour de l'US Open. Il devra aussi défendre sa 8e place à la Race, pour se qualifier au Masters de fin d'année à Turin. Novak Djokovic en revanche est en pleine réussite : il a récupéré sa place de numéro 1 mondial et en remportant l'US Open, le 24e Grand Chelem de sa carrière. Le Serbe s'alignera en simple mais aussi en double, avec son compatriote Miomir Kecmanovic pour préparer la Coupe Davis en novembre.

Huit français dans le tableau, sept en qualifs

Côté français, on pourra compter sur pas moins de quinze représentants pour ce Masters de Paris-Bercy. Huit intègrent directement le tableau principal. D'abord les hommes en forme de cette fin de saison : Adrian Mannarino, 24e mondial, et Ugo Humbert, qui a battu Rublev à Pékin et Tsitsipas à Shanghai. Gaël Monfils va aussi intégrer directement le tableau final grâce à son classement protégé. Il arrive en confiance après avoir remporté le tournoi de Stockholm. Ces trois hommes ont été rejoints par Arthur Fils, 38e mondial.

Quatre invitations ont ensuite été distribuées par l'organisation du tournoi à Richard Gasquet, Alexandre Muller, Benjamin Bonzi et Luca Van Assche, 63e mondial à 19 ans. D'autres joueurs français pourraient aussi parvenir à se qualifier. Ils sont sept à participer aux qualifications : Grégoire Barrère, Arthur Rinderknech, Quentin Halys, Hugo Gaston, Arthur Cazaux, Terence Atmane et Giovanni Mpetshi Perricard.

Alcaraz bien présent, les meilleurs mondiaux au rendez-vous

Tous les meilleurs joueurs mondiaux devraient être présents, sous réserve de forfait de dernière minute. Carlos Alcaraz, contraint à l'abandon en quart de finale l'année dernière, a confirmé sa présence ce jeudi matin après une pause de deux semaines pour des douleurs au dos et au pied. Daniil Medvedev, 3e mondial, et Jannik Sinner, 4e et récemment vainqueur du tournoi de Pékin, seront bien là. Casper Ruud et Taylor Fritz seront présents pour tenter de gagner une place dans les huit qualifiés pour le Masters de Turin, et Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev viendront aussi pour valider leur ticket.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 sera retransmis en clair sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroulera du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :