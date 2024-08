Vuelta 2024 : la 12e étape et le classement général

11:30 - Une étape feu d'artifice

Avec seulement 137 kilomètres, cette 12e étape en ligne est la plus courte de la Vuelta et promet un vrai feu d'artifice avec une échappée qui a des chances d'aller au bout. Les coureurs vont monter progressivement vers le pied de la station de ski de Manzaneda. Si l''arrivée au sommet n'est pas des plus difficiles, elle pourrait tout de même faire des dégâts en fonction de la fatigue des coureurs et du rythme de la course.