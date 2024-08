Vuelta 2024 : la 13e étape et le classement général

13:30 - O'Connor en danger ?

Sur les dernières étapes de haute montagne, l'Australien porteur du maillot rouge a montré des signes de faiblesse et l'étape du jour pourrait donner des idées à Primoz Roglic et à Enric Mas, qui semblent les plus forts quand la pente s'élève. Les deux hommes ont encore plus de trois minutes à reprendre au coureur de la formation décathlon-AG2R.