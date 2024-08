Vuelta 2024 : la 7e étape et le classement général

Suivez les informations sur le Tour d'Espagne 2024 avec le résultat de l'étape et le classement général.

La Vuelta 2024 est la 79e édition du Tour d'Espagne cycliste et se déroule du 17 août au 8 septembre 2024 entre Lisbonne au Portugal et Madrid. Primoz Roglic est le grand favori de cette édition pour sauver sa saison. Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martinez et Florian Lipowitz pourraient endosser le rôle de leader chez Red Bull - BORA hansgrohe si, d’aventure, le Slovène était pas assez en forme. João Almeida, 4e du dernier Tour de France ou encore Adam Yates sont également attendus.Richard Carapaz (EF Education EasyPost), récent meilleur grimpeur du Tour, pourrait viser le classement général, tout comme Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), 5e du Giro en mai dernier.