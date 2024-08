Vuelta 2024 : parcours détaillé, participants, favoris.. Les infos

La Vuelta 2024 partira pour la seconde fois de son histoire depuis le Portugal.

Après le sacre de Sepp Kuss, fidèle lieutenant au sein de la Jumbo Visma en 2023, qui sera le roi de la Vuelta en 2024 ? Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) prendra bien le départ de cette Vuelta ce samedi à Lisbonne et fait figure de grand favori. Le Slovène, qui avait dû abandonner le Tour de France à cause de plusieurs chutes est le vainqueur de trois éditions consécutives de entre 2019 et 2021. Il sera épaulé par Daniel Felipe Martínez et Aleksandr Vlasov au sein de sa formation.

Cette édition s'annonce spectaculaire car le parcours de la Vuelta 2024 est particulièrement montagneux. Cette année, les organisateurs se sont lâchés en mettant neuf étapes de montagne dont sept arrivées au sommet. Ce Tour d'Espagne proposera également deux contre-la-montre individuel, un pour l'ouverture de 12 km et un à Madrid pour la clôture de 22 km, comme sur le Tour de France.

Parmi les favoris et grands noms de cette Vuelta à part Primoz Roglic, Almeida et Adam Yates ont été annoncés en leaders de l'équipe UAE. Enric Mas, Antonio Tiberi, David Gaudu, Mikel Landa, Carlos Rodriguez, Ben Tulett, Guillaume Martin, Mattias Sjkelmose, Guilio Ciccone, Richard Carapaz, Cian Ujitdebroecks et Sepp Kuss chez Visma, le tenant du titre, son à suivre .

Les engagés

Data powered by FirstCycling.com

Parcours de la Vuelta

Etape 1 : Lisbonne - Oeiras - 12km

Etape 2 : Cascais - Ourém - 191 km

Etape 3 : Lousa - Castelo Branco - 191 km

Etape 4 : Plasencia - Pico Viluercas - 167 km

Etape 5 : Fuente del Maestre - Sevilla - 170 km

Etape 6 : Carrefour sur Jerez de la Frontera - Yunquera - 181 km

Etape 7 : Archidona - Cordoba - 179 km

Etape 8 : Ubeda - Cazorla - 159 km

Etape 9 : Motril - Granada - 178 km

Etape 10 : Ponteareas - Baoina - 160 km

Etape 11 : Campus Tecnologico Cortizo - Campus Tecnologico Cortizo - 164 km

Etape 12 : Ourense Termal - Estacion de Montana de Manzaneda - 133 km

Etape 13 : Lugo - Puerto de Ancares - 171 km

Etae 14 : Vilafranca del Bierzo - Villablino - 199 km

Etape 15 : Infiesto - Valgrande Pajares / Cuito Negru - 142 km

Etape 16 : Luanco - Lagos de Covadonga - 181 km

Etape 17 : Monumento Juan Del Castillo - Santander - 143 km

Etape 18 : Vitoria Gasteiz - Maetzu - Parque Natural de Izki - 175 km

Etape 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo - 168 km

Etape 20 : Villarcayo - Picon Blanco - 171 km

Etape 21 : Distrito Telefonica - Madrid - 22km