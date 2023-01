Open d'Australie : des matchs de titans et un programme alléchant, tableau et résultats

L'Open d'Australie 2023 en est à son 3e tour chez les hommes comme chez les femmes. Ce jeudi et ce vendredi, l'écrémage s'est poursuivi avec quelques matchs de titans pour Jannik Sinner et Andy Murray... Derniers résultats et tableau du premier grand tournoi de l'année...

L'Open d'Australie 2023 se poursuit avec, entre jeudi et vendredi, les qualifications de plusieurs gros morceaux lors du 3e tour. L'Italien Jannik Sinner a réussi la remontada du tournoi en retournant un match bien mal embarqué face au Hongrois Marton Fucsovics, avant de l'enfoncer totalement après deux sets perdus (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0). Il sera opposé à Stefanos Tsitsipas au prochain tour, le Grec ayant battu avec un peu plus de facilité Tallon Griekspoor (6-2, 7-6(5), 6-3).

Dans les autres résultats notables des toutes dernières heures de cet Open d'Australie, Yoshihito Nishioka est venu à bout de Mackenzie Mcdonald (7-6(6), 6-3, 6-2) et Felix Auger Aliassime s'est qualifié face à Francisco Cerundolo en quatre sets (6-1, 3-6, 6-1, 6-4). Jeudi, Andy Murray est lui aussi passé au prochain tour après un match de titan face à Thanasi Kokkinakis (4-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 7-5).

Chez les femmes, notons les qualifications d'Iga Swiatek face à Cristina Bucsa (6-0, 6-1) et de Cori Gauff face à Bernarda Pera (6-3, 6-2). Une des favorites, Ons Jabeur, a en revanche cédé jeudi face à Marketa Vondrousova (6-1, 5-7, 6-1).

Trois Français en course, Djoko grand favori chez les Messieurs

Trois Français sont toujours de la partie à Melbourne. Benjamin Bonzi sera opposé à Alex de Minaur la nuit prochaine, Ugo Humbert à Holger Rune et Caroline Garcia à l'Allemande Laura Siegemund dans la matinée de samedi chez les femmes.

Autre match à noter dans les agendas : Novak Djokovic sera opposé pour sa part au Bulgare Grigor Dimitrov demain matin, dans un Open d'Australie de plus en plus prometteur pour lui. Qualifié jeudi matin pour le 3e tour du tournoi en écartant le Franco-mauricien Enzo Couacaud, qui aura pourtant vaillamment réussi à lui arracher un set (6-1, 6-7(5/7), 6-2, 6-0), le Serbe semble avoir un boulevard devant lui. Un an après son expulsion à cause de son statut vaccinal, le grand retour de Djoko à Melbourne, pourrait bien aboutir à un 23e titre du Grand Chelem en l'absence de Rafael Nadal et Casper Ruud, déjà éliminés, mais aussi du n°1 mondial Carlos Alcaraz.

Découvrez le tableau masculin et féminin de l'Open d'Australie 2023, premier Grand Chelem de l'année avec tous les matchs et les dates mises à jour au fur et à mesure du tournoi.

À partir du 9 janvier pour les qualifications et jusqu'à la finale prévue le 29 janvier, découvrez tous les résultats au jour le jour de l'Open d'Australie 2023, premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Les matchs marqués d'une balle ???? sont en cours.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Pour l'édition 2023, le tournoi a été fixé du 16 au 29 janvier, date de la finale hommes.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2023, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien ont été assurés de toucher au minimum 103 000 dollars .

1er tour : 103 000 dollars

2e tour : 154 000 dollars

3e tour : 221 000 dollars

8e : 328 000 dollars

Quart : 538 000 dollars

Demi : 895 000 dollars

Finale : 1,575 million de dollars

Vainqueur : 2,875 millions de dollars

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :