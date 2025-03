Ligue des nations 2024-2025 : date et adversaire des Bleus lors du Final Four

En renversant la Croatie dimanche 23 mars, les Bleus s'offrent le droit de disputer le Final Four de la Ligue des nations

Après un match aller chaotique et une défaite 2-0, les Bleus ont renversé la Croatie au bout du suspense et la séance des tirs au but ce dimanche 23 mars au Stade de France. Grâce à Olise et Dembélé, les Bleus ont réussi à arracher la prolongation avant de s'offrir la demi-finale de cette Ligue des nations grâce au dernier tir au but d'Upamecano. "On s'est levé avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée. On était convaincu qu'on pouvait faire quelque chose de grand. On ne voulait pas les laisser respirer, sinon ils te font courir. Il nous manquait des buts. Michael met un super coup franc et Ousmane est très efficace. On sait qu'on a un gardien qui fait la différence aux tirs au but donc on a un avantage. C'était un objectif, on était convaincu qu'on allait le faire. On avait besoin d'un match comme ça pour remettre le public avec nous" a lancé Kylian Mbappé après la rencontre.

Place désormais à l'Espagne lors de la demi-finale, le 5 juin à Stuttgart, dans une partie qui s'annonce explosive, en forme de revanche de celle du dernier Championnat d'Europe remporté par la Roja. Dans l'autre moitié, l'Allemagne affrontera le Portugal pour une place en finale.

Voici le classement final de la Ligue des nations 2024-2025, par ligue et par groupe. La France est classée dans le groupe 2 de la Ligue A avec la Belgique, l'Italie et Israël.

Le calendrier de la Ligue des nations 2024-2025 est découpé en plusieurs journées du 5 septembre 2024 au 10 juin 2025, date de la finale de la compétition. La phase de groupes a été lancée en septembre 2024 et s'est terminée en novembre, les quarts de finale ont été programmés en mars 2025 et le Final Four en juin 2025.

Voici l'ensemble du calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 :

Quarts de finale : du 17 au 25 mars 2025.

Demi-finales, petite finale et finale : du 2 au 10 juin 2025

Barrages : du 17 au 25 mars 2025

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre premiers et les quatre deuxièmes des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour les quarts de finale en matches aller-retour, puis les vainqueurs disputent Final Four (demi-finales + finale).

Les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D sont promus dans les ligues supérieures et les derniers des ligues A et B sont relégués dans les ligues inférieures. Chaque équipe classée troisième de sa poule dispute un barrage en matches aller-retour pour se maintenir, contre un deuxième de poule de la ligue inférieure qui joue sa promotion.

La Ligue D ne comportant que 6 équipes, seules les deux équipes qui sont arrivées en tête de leur poule montent, et les deux moins bons quatrièmes de poule de Ligue C descendent.

La Ligue des Nations 2024-2025 distribue quatre précieux billets pour les barrages de la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleures nations au classement général de la Ligue des nations (un 4e de groupe de Ligue A est juste devant un 1er de groupe de Ligue B par exemple), qui ne sont pas déjà qualifiées directement pour le Mondial ou les barrages via les éliminatoires, décrochent ces tickets. Ces quatre équipes rejoindront les douze équipes qui auront fini deuxièmes de groupe en éliminatoires, pour être réparties en quatre voies de quatre équipes sous forme de demi-finale et finale en match simple, chaque vainqueur de voie se qualifiant pour la Coupe du monde.