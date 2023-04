Tour des Flandres 2023 : heure, chaîne TV, engagés... Comment suivre la course ?

Le Tour des Flandres est le grand rendez-vous du week-end en cyclisme. Découvrez toutes les dernières infos.

Le Tour des Flandres se dispute ce dimanche 2 avril, une semaine avant la légendaire classique Paris Roubaix. Souvent très appréciée, la course est également très spectaculaire et cette édition 2023 promet avec un plateau très élevé. Mathieu van der Poel, vainqueur de Milan San Remo et double vainqueur de ce Monument, est l'un des favoris de cette course, mais face à lui, l'armada Jumbo Visma fait peur. Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot... Trois coureurs qui peuvent lever les bras sur la ligne arrivée. Si le Belge sera le leader, on suivra attentivement le Français Christophe Laporte, vainqueur de Gand Wevelgem et de A travers les Flandres il y a quelques jours.

Tadej Pogacar sera également attendu sur la course flandrienne, c'est même l'un de ses objectifs de l'année, lui qui enchaîne les places d'honneur et les victoires depuis le début de la saison. Chez les Français, au delà de Christophe Laporte, Valentin Madouas et Julian Alaphilippe seront également scrutés. L'ancien champion du monde ronge son frein depuis plusieurs semaines à cause d'un gros manque de sensation au niveau de ses jambes. "Nous essayons de faire des choses pour les contrer, mais nous n'y arrivons pas pour le moment. Après, je ne pense pas qu'ils seront trois sur le podium du Tour des Flandres, bien que je n'ose plus l'écarter" a expliqué son manager Patrick Lefevere.

Traditionnellement prévue une semaine avant Paris Roubaix, le Tour des Flandres 2023 se disputera le dimanche 2 avril 2023.

Quel est le parcours du Tour des Flandres ?

Pour cette édition 2023, la course s'élancera de Bruges pour la première fois depuis 2016. Le peloton prendra la direction des Ardennes flamandes en passant par les villages du Ronde de Beernem, Aalter, Izegem et Zulte pour le célèbre final composé du duo Vieux Quaremont-Paterberg.

Qui sont les engagées ?

Retrouvez toutes les formations engagées pour le Tour des Flandres avec la start list annoncée au fur et à mesure des différentes annonces.

Alpecin-Deceuninck

1 ???????? VAN DER POEL Mathieu

2 ???????? DILLIER Silvan

3 ???????? GAZE Samuel

4 ???????? GOGL Michael

5 ???????? KRAGH ANDERSEN Soren

6 ???????? LEYSEN Senne

7 ???????? RIESEBEEK Oscar

UAE Team Emirates

21 ???????? POGACAR Tadej

22 ???????? OLIVEIRA Rui

23 ???????? BAX Sjoerd

24 ???????? BJERG Mikkel

25 ???????? LAENGEN Vegard Stake

26 ???????? TRENTIN Matteo

27 ???????? WELLENS Tim

Lotto Dstny

41 ???????? EWAN Caleb

42 ???????? BEULLENS Cedric

43 ???????? DE BUYST Jasper

44 ???????? LIVYNS Arjen

45 ???????? FRISON Frederik

46 ???????? VAN MOER Brent

47 ???????? VERMEERSCH Florian

INEOS Grenadiers

61 ???????? PIDCOCK Tom

62 ???????? HEIDUK Kim

63 ???????? KWIATKOWSKI Michal

64 ???????? NARVAEZ Jhonatan

65 ???????? ROWE Luke

66 ???????? SHEFFIELD Magnus

67 ???????? SWIFT Ben

Team Jayco AlUla

81 ???????? MATTHEWS Michael

82 ???????? DURBRIDGE Luke

83 ???????? MEZGEC Luka

84 ???????? O'BRIEN Kelland

85 ???????? PÖSTLBERGER Lukas

86 ???????? REINDERS Elmar

87 ???????? STYBAR Zdenek

Bahrain – Victorious

101 ???????? MOHORIC Matej

102 ???????? ARNDT Nikias

103 ???????? GRADEK Kamil

104 ???????? MILAN Jonathan

105 ???????? PASQUALON Andrea

106 ???????? SÜTTERLIN Jasha

107 ???????? WRIGHT Fred

Team DSM

121 ???????? DEGENKOLB John

122 ???????? BEVIN Patrick

123 ???????? EEKHOFF Nils

124 ???????? HEINSCHKE Leon

125 ???????? EDMONDSON Alex

126 ???????? NABERMAN Tim

127 ???????? VERMAERKE Kevin

Astana Qazaqstan Team

141 ???????? LUTSENKO Alexey

142 ???????? BASSO Leonardo

143 ???????? BOL Cees

144 ???????? FEDOROV Yevgeniy

145 ???????? GRUZDEV Dmitriy

146 ???????? MOSCON Gianni

147 ???????? SYRITSA Gleb

Israel – Premier Tech

161 ???????? VANMARCKE Sep

162 ???????? BOIVIN Guillaume

163 ???????? FUGLSANG Jakob

164 ???????? HOULE Hugo

165 ???????? NEILANDS Krists

166 ???????? VAN ASBROECK Tom

167 ???????? TEUNS Dylan

Team Arkéa Samsic

181 ???????? HOFSTETTER Hugo

182 ???????? BIERMANS Jenthe

183 ???????? DEKKER David

184 ???????? LOUVEL Matis

185 ???????? MCLAY Daniel

186 ???????? LE BERRE Mathis

187 ???????? RUSSO Clément

Movistar Team

201 ???????? GARCIA CORTINA Ivan

202 ???????? HOLLMANN Juri

203 ???????? JACOBS Johan

204 ???????? JORGENSON Matteo

205 ???????? LAZKANO Oier

206 ???????? ROMEO Ivan

207 ???????? NORSGAARD Mathias

Bingoal WB

221 ???????? VAN KEIRSBULCK Guillaume

222 ???????? BLOUWE Louis

223 ???????? DESAL Ceriel

224 ???????? MERTZ Rémy

225 ???????? PEYSKENS Dimitri

226 ???????? ROBEET Ludovic

227 ???????? VANDEPITTE Nathan

Uno-X Pro Cycling Team

241 ???????? KRISTOFF Alexander

242 ???????? BUGGE Urianstad Martin

243 ???????? HALVORSEN Kristoffer

244 ???????? LEVY Blume William

245 ???????? RESELL Erik Nordsaeter

246 ???????? SKAARSETH Anders

247 ???????? TILLER Rasmus

Jumbo – Visma

11 ???????? VAN AERT Wout

12 ???????? AFFINI Edoardo

13 ???????? BENOOT Tiesj

14 ???????? LAPORTE Christophe

15 ???????? VAN DIJKE Tim

16 ???????? VAN DER SANDE Tosh

17 ???????? VAN HOOYDONCK Nathan

AG2R Citroën Team

31 ???????? VAN AVERMAET Greg

32 ???????? COSNEFROY Benoît

33 ???????? DEWULF Stan

34 ???????? NAESEN Lawrence

35 ???????? NAESEN Oliver

36 ???????? GAUTHERAT Pierre

37 ???????? TOUZE Damien

Trek-Segafredo

51 ???????? STUYVEN Jasper

52 ???????? LIEPINS Emils

53 ???????? HOOLE Daan

54 ???????? KIRSCH Alex

55 ???????? PEDERSEN Mads

56 ???????? THEUNS Edward

57 ???????? VACEK Mathias

Soudal – Quick Step

71 ???????? ALAPHILIPPE Julian

72 ???????? ASGREEN Kasper

73 ???????? BALLERINI Davide

74 ???????? DEVENYNS Dries

75 ???????? LAMPAERT Yves

76 ???????? SENECHAL Florian

77 ???????? DECLERCQ Tim

EF Education-EasyPost

91 ???????? BETTIOL Alberto

92 ???????? BISSEGGER Stefan

93 ???????? DOULL Owain

94 ???????? HONORE Mikkel Frolich

95 ???????? KEUKELEIRE Jens

96 ???????? POWLESS Neilson

97 ???????? RUTSCH Jonas

Intermarché – Circus – Wanty

111 ???????? GIRMAY Biniam

112 ???????? BYSTROM Sven Erik

113 ???????? DE GENDT Aimé

114 ???????? PETIT Adrien

115 ???????? PLANCKAERT Baptiste

116 ???????? TEUNISSEN Mike

117 ???????? VAN DER HOORN Taco

BORA – hansgrohe

131 ???????? JUNGELS Bob

132 ???????? GAMPER Patrick

133 ???????? HALLER Marco

134 ???????? POLITT Nils

135 ???????? SCHACHMANN Maximilian

136 ???????? VAN POPPEL Danny

137 ???????? KOCH Jonas

Cofidis

151 ???????? ALLEGAERT Piet

152 ???????? KREDER Wesley

153 ???????? NOPPE Christophe

154 ???????? PERICHON Pierre Luc

155 ???????? RENARD Alexis

156 ???????? WALLAYS Jelle

157 ???????? WALSCHEID Maximilian

Q36.5 Pro Cycling Team

171 ???????? BAUER Jack

172 ???????? DEVRIENDT Tom

173 ???????? FEDELI Alessandro

174 ???????? LUDVIGSSON Tobias

175 ???????? MALECKI Kamil

176 ???????? PUPPIO Antonio

177 ???????? ZUKOWSKY Nickolas

Groupama – FDJ

191 ???????? KÜNG Stefan

192 ???????? ASKEY Lewis

193 ???????? GENIETS Kevin

194 ???????? LE GAC Olivier

195 ???????? LIENHARD Fabian

196 ???????? MADOUAS Valentin

197 ???????? WATSON Samuel

TotalEnergies

211 ???????? SAGAN Peter

212 ???????? BOASSON HAGEN Edvald

213 ???????? OURSELIN Paul

214 ???????? BONNET Thomas

215 ???????? DUJARDIN Sandy

216 ???????? TURGIS Anthony

217 ???????? VAN GESTEL Dries

Team Flanders – Baloise

231 ???????? BRAET Vito

232 ???????? COLMAN Alex

233 ???????? DE PESTEL Sander

234 ???????? DE VYLDER Lindsay

235 ???????? DE WILDE Gilles

236 ???????? VAN POUCKE Aaron

237 ???????? VANH

Quelle diffusion TV ?

La course flandrienne sera à suivre en quasi intégralité sur les antennes d'Eurosport, mais également sur l'application. Une diffusion sur France Télévisions est également prévue en début fin de matinée / d'après midi.