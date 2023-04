Flèche Wallonne 2023 : engagés, parcours... Les infos

La Flèche Wallonne 2023 se dispute ce mercredi 19 avril, toutes les dernières infos sur la course.

Qui pour prendre la succession du Belge Dylan Teuns de la Bahrain qui s'était imposé en 2022 ? Après ses démonstrations sur le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, le Slovène Tadej Pogacar semble être imbattable et s'aligne sur la Classique avec l'étiquette de grand favori. "La prochaine course c'est la Flèche, une course très dure pour moi. Mais je suis en bonne forme et j'ai une belle équipe, donc on peut faire un résultat" a expliqué le double vainqueur du Tour de France après sa victoire sur l'Amstel dimanche 16 avril.

Triple vainqueur de la course, Julian Alaphilippe ne sera pas présent sur la Classique, lui qui est toujours blessé au genou après sa chute sur le Tour des Flandres. Mikel Landa (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Ruben Guerreiro (Movistar) ou encore les Belges Lennert Teugels (Bingoal-WB) et Quentin Hermans (Alpecin-Deceuninck) seront à suivre sur la course.

La classique ardennaise, toujours situé entre l'Amstel Gold Race et Liège Bastogne Liège, est organisée comme traditionnellement en avril 2023, ce mercredi 19 avril 2023.

Le parcours

Qui sont les coureurs engagés ?

