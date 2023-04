Flèche Wallonne 2023 : Pogacar imbattable ? Suivez la course ! - EN DIRECT

10:25 - Pogacar ne veut pas penser au triplé

Et pourtant, tout le monde y pense et mise certainement sur le double vainqueur du Tour de France pour s'imposer sur cette Flèche Wallonne. Mais interrogé avant la course par L'Equipe, Tadej Pogacar aborde la course sans pression et ne veut pas penser au triplé. "C'est peut-être une course plus facile que l'Amstel ou les autres classiques, mais c'est vraiment compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur chez tout le monde sur la fin"