CYCLISME. Liège-Bastogne-Liège : énorme sensation, Tadej Pogacar doit abandonner après une chute - EN DIRECT

La Doyenne des Classiques Liège-Bastogne-Liège se dispute ce dimanche 23 avril avec deux hommes très attendus, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Le premier a du abandonner après une chute au 84e km. Le champion du monde en titre a donc un boulevard pour la victoire finale.

En direct

13:13 - C'est l'heure du retour (147 km) Les 11 coureurs de tête arrive au rond point de Bastogne et entament le retour vers Liège. Dix des onze difficultés classés du jour attendent désormais les cyclistes. L'écart est toujours de 4'15 entre l'échappée et le peloton.

13:11 - Un premier abandon cette année pour Pogacar (148km) Preuve que l'abandon de Tadej Pogacar dans ce Liège-Bastogne-Liège est un évènement. Le Slovène n'avait toujours pas abandonné cette année et est contraint de le faire pour la première fois alors qu'il était l'un des grands favoris de cette course. C'est cruel pour le Slovène.

13:09 - Toujours 4'30 d'avance pour l'échappée (149 km) Les 11 coureurs de tête dans ce Liège-Bastogne-Liège ont toujours 4'30 d'avance sur le peloton à 149 kms de l'arrivée de la Doyenne.

13:05 - Un autre abandon en même temps que Pogacar (151 km) Si l'information principale a pris le dessus avec l'abandon de Tadej Pogacar dans ce Liège-Bastogne-Liège, un autre coureur a été contraint d'abandonner. Le Danois de l'équipe EF Education-Easypost Mikkel Honoré a aussi chuté et doit également abandonner.

13:00 - Abandon de Pogacar ! (153km) C'est l'énorme sensation de ce Liège-Bastogne-Liège ! L'un des grands favoris de ce Liège-Bastogne-Liège est contraint d'abandonner après une chute au km 84,5. Le duel tant attendu entre le Slovène et le champion du monde Remco Evenepoel n'aura pas lieu. Ce dernier a, semble-t-il, a un boulevard pour la victoire finale même si tout peut encore arriver.

12:58 - L'équipe UAE attend le retour de Pogacar (161 km) Après la chute de Tadej Pogacar, son équipe s'est arrêtée le temps du retour de leur leader. Trois coureurs se sont portés à l'arrière du peloton pour ramener le vainqueur de l'édition 2021 de Liège-Bastogne-Liège.

12:52 - Tadej Pogacar a chuté ! (173 km) Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2021 a chuté au km 84,5. Pour rappel, le coureur de UAE est l'un des grands favoris de la victoire finale ce dimanche.

12:45 - Quatre équipes font le travail dans le peloton (177 km) Une quatrième équipe vient de rejoindre Ineos, UAE et Quick Step en tête du peloton dans ce Liège-Bastogne-Liège pour essayer de combler le retard sur l'échappée qui a 4 minutes 40 d'avance. En effet, EF Education-Easypost fait aussi le boulot dans le peloton.

12:43 - La prochaine difficulté (179 km) La prochaine difficulté de ce Liège-Bastogne-Liège est la côte de Saint-Roch. Elle est longue de 1 km mais sur une pente de 11,2%.

12:41 - L'échappée reprend un peu d'avance (181 km) L'écart grandit légèrement pour la tête de course de ce Liège-Bastogne-Liège. En effet, les onze coureurs de l'échappée sont à 4 minutes 40 d'avance sur les 164 coureurs du peloton.

12:37 - Le peloton passe le sommet à son tour (183 km) Le peloton vient de passer, à son tour, le sommet de la côte de la Roche-en-Ardenne alors que l'écart est d'environ 4 mins 05 sur le groupe de onze coureurs en tête.

12:33 - Julian Alaphilippe fait son retour Le coureur français fait son grand retour ce dimanche à l'occasion de ce Liège-Bastogne-Liège après une blessure d'un suite à une chute au Tour des Flandres il y a trois semaines. Même si la victoire semble compliquée aujourd'hui, Julian Alaphilippe pourrait accompagner Remco Evenepoel vers le succès et préparer idéalement le Tour de France. "Je sais que je ne suis pas à 100% mais je me sens très bien. On va tout faire pour Remco Evenepoel qui est motivé pour gagner. J'ai fait le maximum du minimum pour pouvoir être au départ de ce Liège-Bastogne-Liège, donc j'espère pouvoir suivre les meilleurs et Remco le plus loin possible. Je ne suis pas là au départ pour faire top 10. J'ai envie de profiter de la course et de faire le maximum", a déclaré le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step.

12:28 - La tête de course passe le sommet de la première difficulté (188,5 km) Les onze coureurs de la tête de course de ce Liège-Bastogne-Liège viennent de passer le sommet de la côte de la Roche-en-Ardenne. Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck), Mathis Le Berre (Arkea-Samsic), Lars Van der Berg (Groupama-FDJ), Paul Ourselin (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Fredrik Dversnes (Uno-X), Simone Velasco (Astana), Johan Meens (Bingoal WB), Alexandre Balmer (Jayco AlUla), Ruben Apers (Team Flanders-Baloise) et Hector Carretero (Kern Pharma) ont toujours 4 minutes d'avance sur le peloton et l'écart reste inchangé.

12:26 - Les mots du Belge Remco Evenepoel "C'est vrai que je me présente sans compétition, mais mon objectif c'est de préparer le Giro. L'année dernière, nous avons suivi un schéma similaire pour préparer la Vuelta, et cela avait très bien fonctionné avec une reprise sur la Clasica San Sebastian. La montée de la Redoute, ce sera encore plus difficile comme ça, j'aime bien. Les modifications de cette année vont changer la stratégie, le final va commencer dès la côte de Wanne, avec le vent de dos et peut-être même dès Bastogne ! Dans le final, les jambes parleront. En tout cas c'est la plus belle classique à mes yeux et je porte le numéro 1, alors l'objectif est simple : gagner", a affirmé Remco Evenepoel ce samedi.