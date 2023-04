Liège-Bastogne-Liège 2023 : Evenepoel ou Pogacar ? Parcours, engagés, les infos !

L'édition 2023 de Liège Bastogne Liège qui se dispute dimanche s'annonce passionnante avec un plateau XXL sur la Doyenne des classiques.

Vainqueur de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne, Tadej Pogacar vise désormais un Monument du cyclisme, Liège-Bastogne-Liège. La "Doyenne" des classiques qui fait rêver de nombreux coureurs se dispute ce dimanche 23 avril avec un plateau particulièrement relevé. Si le Slovène semble être intouchable (12 victoires en 18 jours de course), il aura un adversaire de taille avec le champion du monde sur route Remco Evenepoel, tenant du titre après sa victoire en solitaire en 2022. Le Belge, qui prépare le Tour d'Italie, principal objectif de sa saison, va pouvoir compter sur le soutien du Français Julian Alaphilippe. Malchanceux depuis le début de la saison, le Français fera son retour sur la course, un an après sa très grosse chute. Notons tout de même les absences, regrettables mais logiques après les Flandriennes de Wout van Aert et Mathieu van der Poel.

Chez les Français, si Alaphilippe devrait se cantonner à un rôle d'équipier pour son leader Evenepoel, on suivra les performances de Romain Bardet. Très à l'aise sur le Mur de Huy pour sa course de retour (il a attaqué le premier), le Français a un profil qui correspond plus à la Classique. 6e et meilleur français sur la Flèche Wallonne, Victor Lafay pourrait être une nouvelle fois la belle surprise du jour chez les Bleus.

Les favoris :

**** Pogacar, Evenepoel

*** Pidcock, Vlasov, Landa, Woods, Healy

** Mas, Ciccone, Valter, Benoot, Mohoric, Bardet, Alaphilippe, Lutsenko

La Doyenne des classiques conclut traditionnellement le triptyque des courses ardennaises. Pour l'édition 2023, la course est prévue le dimanche 23 avril.

Les horaires

Heure de départ : 10h35

Heure d'arrivée pour une moyenne de 39 km/h : 17h12

Heure d'arrivée pour une moyenne de 41 km/h : 16h53

Heure d'arrivée pour une moyenne de 43 km/h : 16h35

Les engagés

Voici la start list pour la course Liège-Bastogne-Liège (cette dernière est mise à jour dès qu'une équipe annonce sa composition).

Data powered by FirstCycling.com

Le parcours

En 2023, le parcours sera légèrement différent de celui de 2022 car il signe le retour de la cote des Forges entre la Redoute et la Roche-aux-Faucons (1.3 kilomètre à 7.2%, max 11%). Pour le reste, c'est du classique pour cette "Doyenne" avec quasiment 260 kilomètres et de nombreuses difficultés.

KM 69.7 - Côte de La Roche-en-Ardenne : 2,8 km à 6,2 %

KM 120.9 - Côte de Saint-Roch : 1 km à 11,2 %

KM 164.8 - Côte de Mont-le-Soie : 1.7 km à 7.9 %

KM 173.1 - Côte de Wanne : 3.6 km à 5.1 %

KM 179.6 - Côte de Stockeu : 1 km à 12.5 %

KM 183.8 - Côte de La Haute-Levée : 2.2 km à 7.5 %

KM 198.1 - Col du Rosier : 4.4 km à 5.9 %

KM 211.4 - Côte de Desnié : 1.6 km à 8.1 %

KM 224.2 - Côte de La Redoute : 1.6 km à 9.4 %

KM 234.8 - Côte des Forges : 1.3 km à 7.8 %

KM 244.8 - Côte de La Roche-aux-Faucons : 1.3 km à 11 %

Quelle diffusion TV ?

Liège-Bastogne-Liège est diffusé en direct sur Eurosport 1 (à partir de 13h30) et sur France 3 (à partir de 15h15).

Retrouvez le palmarès des quinze dernières années de la "Doyenne" des classiques.