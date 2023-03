Paris - Nice 2023 : le profil de la 1ère étape

Dimanche 5 mars, les coureurs partiront de la Verrière pour huit étapes et 1 201 kilomètres avec une arrivée finale le dimanche suivant à Nice.

Le Paris-Nice 2023 débutera dans les Yvelines avec un départ et une arrivée à la Verrière. Longue de 169,4 km, la première étape ne devrait pas être piégeuse pour les cyclistes qui à priori ne rencontreront aucune difficulté. Considérée comme accidentée, la course prévoit un double passage en passant par deux fois au même endroit (La Verrière - Cernay-la-Ville - Auffargis - la Celle-les-Bordes - Saint-Rémy les Chevreuse - Côte de Milon-la-Chapelle - Chevreuse et Dampierre-en-Yvelines).

La vallée des Chevreuse est peut-être le seul endroit compliqué de cette première étape, très réputée pour être empruntée par les cyclistes amateurs. A la fin, c'est les sprinteurs qui devraient se départager le premier succès sur l'épreuve du jour. Le Français Arnaud Démarre (Groupama-FDJ) est l'un des candidats favoris dans la victoire de ce final. Le duel très attendu entre Pogacar et Vingegaard va très probablement s'intensifier à la fin du Paris-Nice dans les parties de moyenne montagne.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 5 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023.

Le parcours de la 81e édition de Paris Nice a été dévoilé le le jeudi 5 janvier 2023.

Dimanche 5 mars - étape 1 : La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres)

: La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres) Lundi 6 mars - étape 2 : Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres)

: Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres) Mardi 7 mars - étape 3 : Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres)

: Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres) Mercredi 8 mars - étape 4 : Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres)

: Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres) Jeudi 9 mars - étape 5 : Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres)

: Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres) Vendredi 10 mars - étape 6 : Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres)

: Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres) Samedi 11 mars - étape 7 : Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres)

: Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres) Dimanche 12 mars - étape 8 : Nice - Nice (118,4 kilomètres)

Ce Paris-Nice 2023 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.