Paris - Nice 2023 : le profil de la 2e étape et le classement

Deuxième étape du Paris-Nice ce lundi 6 mars avec un parcours taillé pour les sprinteurs.

Suite du Paris Nice ce lundi 6 mars avec la deuxième étape entre Bazainville et Fontainebleau (163,7 km). Aucune difficulté n'est répertoriée sur le parcours, mais le vent pourrait jouer un rôle décisif sur l'ensemble du parcours et favoriser les baroudeurs. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Sam Bennett (BORA-hansgrohe) ou encore Arnaud De Lie (Lotto Dstny) sont les grands favoris du jour si les équipes de sprinteurs gèrent bien l'échappée.

Dimanche 5 mars, c'est le champion de Belgique Tim Merlier qui s'est imposé au sprint et qui a empoché le premier maillot de leader de ce Paris Nice. "C'était une journée très dure à cause notamment du stress dans le peloton. L'équipe a été très forte et a parfaitement préparé le sprint. Il y avait une côte très dure dans le final, mais nous avons réussi à revenir au contact juste avant la dernière difficulté, et ensuite j'ai été lâché. Mais nous étions quelques-uns à mener la chasse, on a travaillé ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée" a expliqué le sprinteur. Il devance au classement Sam Benett (BORA-hansgrohe) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 5 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023.

Le parcours de la 81e édition de Paris Nice a été dévoilé le le jeudi 5 janvier 2023.

Dimanche 5 mars - étape 1 : La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres)

: La Verrière - La Verrière (169,4 kilomètres) Lundi 6 mars - étape 2 : Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres)

: Bazainville - Fontainebleau (163,7 kilomètres) Mardi 7 mars - étape 3 : Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres)

: Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly (32,2 kilomètres) Mercredi 8 mars - étape 4 : Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres)

: Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes (164,7 kilomètres) Jeudi 9 mars - étape 5 : Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres)

: Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 kilomètres) Vendredi 10 mars - étape 6 : Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres)

: Tourves - La Colle-sur-Loup (197,4 kilomètres) Samedi 11 mars - étape 7 : Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres)

: Nice - Col de la Couillole (142,9 kilomètres) Dimanche 12 mars - étape 8 : Nice - Nice (118,4 kilomètres)

Ce Paris-Nice 2023 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.