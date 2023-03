Paris - Nice 2023 : l'étape et le jaune pour Pogacar, Gaudu 2e, le classement

Fin du direct. Pogacar a pris le maillot jaune. Il est le nouveau leader de ce Paris-Nice 2023 devant David Gaudu et Jonas Vingegaard. Demain les coureurs se remettront en piste et partiront de Saint-Symphorien-sur-Coise pour arriver à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cette étape se jouera vraisemblablement au sprint. Ils rencontreront trois petites difficultés en début d'étape avant une arrivée plutôt massive au bout de 212,4km.

17:15 - L'ensemble des coureurs sont arrivés

La course est terminée. Après Pogacar, les coureurs se sont succédés sur la ligne d'arrivée. L'ancien maillot jaune Magnus Cort Nielsen a dorénavant plus de 11 minutes de retard sur le champion slovène. Michael Matthews s'est aussi fait surprendre avec plus de 10 minutes concédées. Clément Champoussin offensif en fin d'étape a finalement fini l'épreuve avec 5 minutes de retard. Le maillot à pois dans l'échappée du jour a passé la ligne d'arrivée avec 16' de plus que le premier.