"Tour de France : l'ultime étape en direct, les coureurs sont à Paris"

Les hommes de tête sont toujours à l'avant mais peinent à se détacher. Ils sont même en train de se faire rattraper par le peloton. La tête de la course est à 15 secondes du reste des coureurs. Leurs chances de rallier l'arrivée, seuls, est quasiment impossible. Il reste un peu moins de 30 kilomètres avant l'arrivée.

Il n'y avait pas un énorme suspense, c'est désormais officiel: Si Sam Bennet rallie l'arrivée, il sera maillot vert de meilleur sprinteur de cette édition 2020. Il y avait 55 points de différences entre lui et Peter Sagan, deuxième au classement. Sam Bennett a pris 11 points lors du sprint intermédiaire, Peter Sagan n'a lui pas voulu prendre part à ce sprint. L'Irlandais est donc assuré de porter le maillot vert s'il franchit l'arrivée.

Enfin ! Plusieurs hommes ont tenté, finalement une échappée s'est formée. Greg Van Avermaet, Pierre-Luc Périchon, Maximilian Schachmann et Connor Swift sont à une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton.

La patrouille de France et ses Alpha Jet ont survolé les Champs-Élysées avec leur drapeau tricolore. Les coureurs, eux, n'ont pas le temps de profiter du spectacle et roulent à toute allure sur les célèbres pavés de la capitale.

18:04 - Les coureurs sont sur les Champs

Le peloton vient d'arriver sur les Champs-Élysées. La ballade dans Paris permet toujours d'admirer les plus beaux monuments de la plus belle ville du monde. Tout comme l'année dernière, les coureurs sont passés à gauche de la pyramide du Louvre, au coeur du château. Et c'est beau.